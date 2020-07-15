【貓店長被偷】荃灣夾公仔舖唐貓貓店長尋回　涉偷貓港媽與13歲女兒被捕

▲ 一對母女涉到荃灣花園商場內一夾公仔舖偷走貓店長，現已被捕。

昨日（14日），有貓主在網絡各大寵物群組發文，表示7月11日（星期六）下午，一行三人似是家人，他們來到荃灣花園商場內一夾公仔舖偷走貓店長，店內閉路電視全程拍得犯案經過，網上廣傳尋貓消息。獲好心網民提供資料認出影片中涉事者，貓主收到消息後報案，成功尋回貓，警方亦拘捕了一名39歲女子及其13歲女兒。

7月11日（星期六）約下午5時38分，一行三人來到荃灣花園商場40號舖夾公仔舖，目測有一名5至7歲男童，跟著似是其媽媽的藍衫者，同行還有一名十多歲女孩。在閉路電視影片中，見他們三人輪流拖著保溫買餸車，四處閒逛張望。貓店長唐貓女Get Get在地上，見十多歲女生將買餸車打橫放在地，並打開，見內裡是沒有東西。她蹲在地弄貓，引貓行前並將牠推入買餸車內，之後媽媽拖著買餸車跟孩子急步離開店舖。

【貓店長被偷】港媽帶孩子到荃灣夾公仔舖偷貓店長 主人懸紅網上急尋︰貓咪如我子女

網上急尋貓

昨日凌晨店主在網絡發尋貓帖文，獲不少網友關注，當中有網友認中涉事者，向貓主朋友提供消息。夾娃娃店舖facebook專頁昨晚隨即更新最新消息，表示已尋回貓。

我哋同警員去到疑犯（母女）住所，確認Get Get喺度後，佢困係籠中，我哋一齊返咗警署。約下午六點半左右，我哋終於可以接走GetGet，佢好驚、震……

主人之後帶貓看獸醫，初步檢查後確認沒有大礙，沒有表面傷痕，回家觀察幾日。貓咪被拐後，情緒似有受影響，令主人感心痛。

佢唔肯入籠，發脾氣，抱佢嘅時候掙扎得好犀利，以前唔會咁，佢一定係好難受。我哋暫時會考慮唔放喺舖頭。

感謝網民力量

是次快速尋回貓，主人感謝網民關注：

咁多位網友，GetGet已安全，對唔住要大家同我哋一齊擔心，全靠你哋，我哋先可以見返佢，你哋嘅威力好強大。

母女涉嫌盜竊被捕

警方亦於昨晚（14日）在facebook專頁發帖公告有關消息，指出獲熱心市民向警方提供消息，葵青警區人員於14日在葵涌區內尋回失貓。事件中一名39歲女子及其13歲女兒以涉嫌「盜竊」被捕，「貓店長」被尋獲後短暫被警員暫時照顧，目前已經成功重投主人懷抱。

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責任編輯：熊詠思