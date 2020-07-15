【消委會】 3款鯪魚及吞拿魚罐頭含多氯聯苯　消委會：過量進食或影響免疫系統令人患癌【內附名單】

▲ 消委會最新檢測，3款鯪魚及吞拿魚罐頭含多氯聯苯。

消委會檢測了46款鯪魚、沙甸魚及吞拿魚罐頭的安全程度及營養素含量，發現全部樣本均檢出金屬污染物，12款樣本檢出致癌物多氯聯苯，其中1款為鯪魚罐頭，2款為吞拿魚罐頭。

多氯聯苯（polychlorinated biphenyls，PCBs）是工業所產生並長時間存在於環境中的污染物。國際癌症研究機構把多氯聯苯列為第1組物質，即「令人類患癌」。鯪魚罐頭金屬污染物和多氯聯苯含量不高，其中「珠江橋牌」檢出少量二噁英樣多氯聯苯，大量進食才會超過專家委員會訂定的暫定每月可容忍攝入量。

2款吞拿魚樣本驗出二噁英樣多氯聯苯。毒性當量較高的樣本為「Ortiz」，進食大量才會超過專家委員會訂定的暫定每月可容忍攝入量。「Ortiz」亦是唯一驗出非二噁英樣多氯聯苯的吞拿魚樣本，含量為每1克4.55納克。

以健康參考值作估算，一名體重35公斤的小童和一名體重60公斤的成年人，每日分別進食約77克和132克「Ortiz」（約1罐和1.7罐），才會超過每日可容忍攝入量的上限。

牌子及產品名稱 聲稱來源地 價錢 二噁英樣多氯聯苯 (皮克毒性當量/克) 非二噁英樣多氯聯苯 (納克/克) 珠江橋牌－梅菜鯪魚 中國 $19.9 0.122 / 美味牌－礦泉水浸吞拿魚 泰國 $21.9 0.0000476 / Ortiz－White Tuna Fillets in Olive Oil 西班牙 $149 0.294 4.55

二噁英樣多氯聯苯（dioxin-like polychlorinated biphenyls，DL-PCBs）或影響兒童發育，損害生育、免疫、內分泌系統，干擾激素水平，令人類患癌。而非二噁英樣多氯聯苯（non-dioxin-like polychlorinated biphenyls，NDL-PCBs）亦會影響內分泌系統及免疫系統，令人患癌。

廠商回應

「珠江橋牌」的代理商表示檢測結果與國家標準和香港有關條例對比，結果均處於中下限位置。其生產商每季度會隨機抽取魚原料進行檢測監控，以確保魚原料的安全。

消委會指出，另有9款沙甸魚罐頭驗出含致癌物多氯聯苯，詳細名單前往【下一頁】

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責任編輯：徐穎彤