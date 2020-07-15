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【明星扮靚】黎姿公開簡易保養嫩肌秘技　凍齡女神教敷面膜切忌一事

娛樂 12:03 2020/07/15

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

黎姿絕對是不老女神的代表。

早年改名做馬黎珈而的前花旦黎姿，身為三女之母、兼顧事業和家庭，仍能保持凍齡美貌和身材，48歲仍能像20出頭的女生一樣保有青春少女的味道。不少人都想知道她的保養秘笈，黎姿近日就在其instagram分享她敷面膜時的簡易秘技。

現年48歲的黎姿，14歲已經加入娛樂圈，多年來美貌不變，實屬「不老傳說」的代表。即使早年與商人馬廷強結婚、誕下三位寶貝女，又接替胞弟的美容生意，黎姿的少女味仍不減。

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48歲仍然少女味十足。（instagram圖片）

日前黎姿罕有地在社網站公開大家好奇而久的護膚秘訣，身為富豪太太的她護膚方法非常「平民」，大家都可以跟著做！

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居家敷面膜造型。（instagram圖片）

公開敷面膜秘技

黎姿的保養方法與面膜有關，她以「靚湯」來比喻面膜：「皮膚需要飲水及營養，所以我們需要護膚品保養。而敷mask就好像一碗『靚湯』，這是我養出好肌膚的關鍵。」

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黎姿完全看不出歲月的痕跡。（instagram圖片）

不少人以為多吸收就是好事，而黎姿的小貼士，是提醒大家適量就好：「面膜敷過久反而乾裂易造成『倒吸』，才應該控制在10-20分鐘內。」

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素顏黎姿非常上鏡。（instagram截圖）

接著她更以「素顏」上陣展示揭起面膜後的保養手勢，並提醒大家要讓護膚品留在臉上吸收：「敷完面膜後先不要急着洗臉，適當地按摩能使營養液吸收得更好！提供肌膚內部能量，促進新陳代謝，有利於後續保養品的吸收！」

不少網民留言讚好，並著黎姿為他們介紹面膜產品，天后鄭秀文則給予「大姆指」讚黎姿真人示範！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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