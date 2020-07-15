【自私乘客】自私男「做吓樣」戴口罩上車瞞過司機　同車孕媽擔憂：口罩唔係裝飾品

▲ 有孕媽於社交媒體指，一名自私男乘搭巴士時「做吓樣」戴口罩上車瞞過司機。

在新冠肺炎疫情影響下，市民出入均會自覺戴上口罩，注意個人衛生，政府更宣布今日（15日）起乘坐公共交通工具必須配戴口罩。不過，日前一位孕媽於Facebook發帖，指有自私乘客疑擔心被罰錢，上車時「做吓樣」戴口罩瞞過司機，坐下後立即脫下口罩睡覺。孕媽擔憂病毒傳播，批評自私男「你中招全車都有機會中㗎，病毒四圍走多得你呢啲人。」

一名孕媽於Facebook發帖並上載照片，指一名男乘客每天早上8時15分均會乘搭由大埔（太和）開往長沙灣的72號巴士，並於深水埗附近下車，疫情以來該名男子均沒有配戴口罩。孕媽表示，她目前正懷孕擔心易受感染，每次乘車時均與該名男子保持距離。

我有咗BB都會坐到九丈遠！怕左佢，又費事同佢嘈！但見其他人又唔出聲。嗰時未話罰錢，司機都無咩理佢。

疑憂罰款上車時才「戴一戴」口罩

但近日政府宣布乘坐公共交通工具必須配戴口罩，違例者需罰款。孕媽表示，該名男子疑似擔心罰錢，上車時戴一戴口罩瞞過司機，坐下後又脫掉，下車經過司機又戴回口罩，下車後再次脫掉口罩，

咁有咩用？全車都有機會中招，病毒四圍走多得你呢啲人。依家話罰錢先『做吓樣』戴一戴做裝飾，上車又除返瞓覺，口罩唔係裝飾品好冇？

網民憂新規例難執行

帖文引起網民熱議，不少網民建議，見到沒有戴口罩的市民應立刻找司機及報警，「法例坐車要戴，所以上咗車，唔可以除，途中除就要舉報違法者」、「千奇唔好嘥時間同佢理論, 殺一儆百」、「一定要出聲，人人有責啊！」亦有網民擔心新法例難執行，「拉低口罩講電話和露出兩個鼻孔，算有戴口罩抑或冇戴？」

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責任編輯：王明芳