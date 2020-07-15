【無懼肺炎】封園前趕到迪士尼賀幼稚園畢業　港媽無懼確診個案︰擔心不了那麼多

▲ 有家長在迪士尼封園前最後一日帶子女參加畢業旅行。

有鑑於新冠肺炎疫情再度本地爆發，香港迪士尼樂園亦有確診個案，今日（15日）起迪士尼和海洋公園兩個主題公園需要暫時關閉。昨日有家長在封園前趕及帶子女入園玩，更有一班幼稚園生參加畢業旅行，有港媽表示對疫情「擔心不了那麼多」，自己會做足防疫措施。

香港電台昨日到樂園了解關閉前的情況，拍攝到仍有大批家長帶子女前往樂園遊玩，其中更有幼稚園如常在迪士尼舉辦「迪士尼畢業慶典」，一班幼稚園生和家長聚集拍照。

港媽︰做足防疫措施

港媽李小姐接受香港電台訪問時表示，畢業旅行不能改期，「沒有辦法，擔心不了那麼多」，惟有做足防疫措施，多用酒精搓手液，提醒孩子摸完東西不要碰眼耳口鼻，要先消毒雙手；在炎熱天氣下，已帶備數個口罩作更換。

另一港媽黎小姐指，對疫情不太擔心，且在封園前最後一天剛好自己放假，便帶女兒前來。

做足防疫措施應該OK，有酒精搓手液、口罩，教孩子不要四處摸。

另有到樂園遊玩的市民表示，對樂園需要再次關閉感到失望，但理解在疫情下是必要措施。

上周一名40歲九龍醫院一名男員工確診，於7月3日及4日曾到迪士尼樂園遊玩及在酒店用餐，事後樂園隨即加強消毒度假區内所有範圍，至今日再度封園。

網民鬧無腦︰「回憶」比健康重要

不少網民鬧爆家長不顧子女安危，「回憶」竟然比健康重要。「為咗自己所謂嘅回憶，置小朋友健康如無物」、「大個咗對幼稚園畢業旅行真係唔會有記憶囉」。

有人並指出，昨日30多度高溫，小朋友穿著黑色畢業袍在太陽下影相很辛苦，未中肺炎先中暑。

集體感染就真係集體回憶。

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責任編輯︰林綺玲