【食不安心】凍肉舖顧客邊咳邊摸凍肉　美國研究：冠狀病毒4℃仍可生存

▲ 有網民爆料，在土瓜灣一間凍肉舖外，見到一名男子在沒有佩戴口罩的情形下，一邊咳嗽，一邊用手不斷觸摸冷藏凍肉，被質疑極不衛生。

新冠肺炎爆發新一輪疫情，個人及環境衛生備受關注。但近日有網民爆料，在土瓜灣一間凍肉舖外，見到一名男子在沒有佩戴口罩的情形下，一邊咳嗽，一邊用手不斷觸摸冷藏凍肉，被質疑極不衛生。美國一項研究發現，冠狀病毒可於雪櫃約4℃環境下繼續存活，有專家指出把物件放進雪櫃，應先徹底消毒產品包裝。

有網民昨日在Facebook群組「To Kwa Wan 土瓜灣之友」分享，目睹位於土瓜灣街市斜對面的凍肉舖，有一名男子在店外觸摸凍肉時，將戴著的口罩拉到下巴位置。目擊網民描述，該名男子一邊摸著凍肉，一邊不斷咳嗽。

有網民留言批評：「哇！唔係呀！超唔衛生噃！」亦有人揚言不會光顧這間凍肉舖。有網民就質疑，男子徒手摸凍肉，如果他是隱形病人，有機會污染整個凍肉櫃。店方事後回應，早兩日已貼出通告，要求客人戴上口罩，亦有要求職員跟從指示。與店員了解後，知道店員已要求男子戴上口罩，並承認會再跟進事件，及提醒員工留意同類情形。

冠狀病毒在物件存活時間驚人 放入雪櫃前3招消毒

本港感染及傳染病專科醫生曾祈殷早前接受TOPick訪問指，包裝食品及超市街市的貨物等很多人購物都接觸過的物件，或任何包裝食物購買回家後，也不要立即放雪櫃，需要用水沖，或者用清潔液處理。如果要清潔物件表面，需要浸及抹，有效的清潔液包括酒精、漂白水、雙氧水等，除了要用正確的物質，也要有足夠的時間停留及抹。

他又指出病毒可以生存在物件長時間，例如紙張可以留一日，塑膠都要清潔，因為塑膠袋都要小心處理，需要立即洗手。曾祈殷建議以下3招：

水果需要用水或滾水清洗表面

包裝食物需要清潔

接觸未經清洗的物件及塑膠後需要立即洗

美國格拉斯通研究所（Gladstone Institutes）首席病毒學家和研究科學家Warner Greene博士曾經指出，冠狀病毒是「黏性」病毒，在物件表面上存活時間相當驚人。美國微生物學會2010年一關於SARS的研究發現，SARS病毒在濕度低和華氏40度（約攝氏4.4度）的環境下，仍可好好生存。這種環境與雪櫃裡面的溫度和濕度差不多，而SARS病毒與新型冠狀病毒也有不少共通點。

基於上述研究，Warner Greene認為把物件放入雪櫃前，必須消毒，步驟如下：

準備一碗或一桶消毒劑（最好含酒精成分），或使用稀釋漂白水（1/3杯漂白水+1加侖水）溶解病毒外膜

把毛巾浸入清潔劑後擰乾，徹底擦拭食物容器或包裝，例如袋子、盒子、瓶子、罐子

消毒放過食物的檯面

除了放雪櫃的物品，把食物放進櫃子之前，其容器或包裝同樣要經過消毒

清潔可重覆使用的購物袋

清潔物品後，要清潔雙手

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責任編輯：羅嘉欣