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【美國疫情】北卡羅萊納州老人院送暖行動　為老友記徵召筆友解隔離之苦

休閒 12:53 2020/07/15

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

美國北卡羅萊納州老人院徵召筆友作送暖行動，為隔離的老友記解寂寞。

在肺炎疫症蔓延下，全球不少老人院都實施禁訪規定，以防院友受感染，一班老友記既不能外出，又未能跟親人見面，失落苦悶的心情可想而知。美國北卡羅萊納州一間老人院就發起為老友記徵召筆友的送暖行動，看見他們收信一刻喜上眉梢，場面感動，如此有意義的活動，原來你我都可參與。

每位院友都在紙牌上寫上自己的名字及興趣，有的更花心思設計了「Will You Be My Pen Pal」海報。（Facebook圖片）

Vickie婆婆非常喜歡貓，她收到筆友寄給她的貓咪海報。（Facebook圖片）

在美國北卡羅萊納州的Victorian Senior Care老人院，數月前開始實施禁訪規例，一班院友久未跟家人及義工見面談天，都顯得悶悶不樂。於是院方發起為老友記徵召筆友的送暖行動，將每位老友記的照片放上網頁，各人手持的紙牌都寫有自己的名字及興趣，背後則展示出一幅寫上「Will You Be My Pen Pal」的畫作，希望尋找志同道合的筆友。

Ms.Dorothea喜歡收集明信片，筆友們不妨為她寄上一張具心意的postcard。（Facebook圖片）

發起是次送暖行動的老人院總監Meredith Seals表示，自活動公開以來的兩星期，老人院便陸續收到來自世界各地的信件及包裹，不過大家可以放心，工作人員會先將信件及包裹消毒才派發給老友記，她說︰「院友們收到信件的一刻都非常興奮，我們還特別掛起了一幅世界地圖，讓大家知道信件是來自地球那個地方。」

院方特別掛起了一幅世界地圖，讓大家知道信件是來自地球那個地方。（Facebook圖片）

如果大家都想參加如此有意義的活動，加以進入Victorian Senior Care老人院的臉書專頁，選一位老友記為筆友對象，然後寫信到以下地址︰

4270 Heath Dairy Road
Randleman NC 27317
Attn: VSCPenPals

記者︰陳日言

 

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