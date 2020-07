【美國疫情】北卡羅萊納州老人院送暖行動　為老友記徵召筆友解隔離之苦

▲ 美國北卡羅萊納州老人院徵召筆友作送暖行動,為隔離的老友記解寂寞。

在肺炎疫症蔓延下,全球不少老人院都實施禁訪規定,以防院友受感染,一班老友記既不能外出,又未能跟親人見面,失落苦悶的心情可想而知。美國北卡羅萊納州一間老人院就發起為老友記徵召筆友的送暖行動,看見他們收信一刻喜上眉梢,場面感動,如此有意義的活動,原來你我都可參與。

▲ 每位院友都在紙牌上寫上自己的名字及興趣,有的更花心思設計了「Will You Be My Pen Pal」海報。(Facebook圖片)

▲ Vickie婆婆非常喜歡貓,她收到筆友寄給她的貓咪海報。(Facebook圖片)

在美國北卡羅萊納州的Victorian Senior Care老人院,數月前開始實施禁訪規例,一班院友久未跟家人及義工見面談天,都顯得悶悶不樂。於是院方發起為老友記徵召筆友的送暖行動,將每位老友記的照片放上網頁,各人手持的紙牌都寫有自己的名字及興趣,背後則展示出一幅寫上「Will You Be My Pen Pal」的畫作,希望尋找志同道合的筆友。

▲ Ms.Dorothea喜歡收集明信片,筆友們不妨為她寄上一張具心意的postcard。(Facebook圖片)

發起是次送暖行動的老人院總監Meredith Seals表示,自活動公開以來的兩星期,老人院便陸續收到來自世界各地的信件及包裹,不過大家可以放心,工作人員會先將信件及包裹消毒才派發給老友記,她說︰「院友們收到信件的一刻都非常興奮,我們還特別掛起了一幅世界地圖,讓大家知道信件是來自地球那個地方。」

▲ 院方特別掛起了一幅世界地圖,讓大家知道信件是來自地球那個地方。(Facebook圖片)

如果大家都想參加如此有意義的活動,加以進入Victorian Senior Care老人院的臉書專頁,選一位老友記為筆友對象,然後寫信到以下地址︰

4270 Heath Dairy Road

Randleman NC 27317

Attn: VSCPenPals

記者︰陳日言