【新冠肺炎】消息：本港今日新增約50宗確診及初步確診個案

▲ 本港疫情嚴峻，消息指今日新增接近50宗確診及初步確診個案。

本港新冠肺炎疫情持續嚴峻，昨日更蔓延至本地公立醫院，伊利沙伯醫院繼前日內科病房已有3人先後染疫。消息指今日新增約50宗確診及初步確診個案，涉及多個感染群組，包括水泉澳邨、入境處及茶餐廳群組。

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本港昨日（14日）新增48宗確診個案，當中包括40宗本地感染個案，當中16宗與早前確診個案相關，包括慈雲山中心翠河餐廳、溫莎餐廳、上環聚點坊點心店等群組；另外亦有一名大家樂職員確診。

▲ 本港第三波疫情嚴峻，市民今日起乘坐公共交通工具必須戴口罩。（馮漢柱攝）

政府規定今日（15日）起連續14天，市民乘坐公共交通工具時必須戴口罩，衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作，再次提醒市民，為減低感染風險，市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

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鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃，亦強烈呼籲市民，時刻保持個人和環境衞生，對預防個人受感染和防止病毒在社區擴散至為關鍵。個人層面上，市民應在出現呼吸道感染病徵、乘搭交通工具或在人多擠迫的地方逗留時佩戴外科口罩，並必須時刻保持雙手清潔，尤其在觸摸口、鼻或眼之前。

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記者：伍瑋瑋