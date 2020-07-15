黎智英李柱銘等15人涉組織非法集結　案件押至7月底轉介區域法院

▲ 黎智英等共15名被告涉於去年組織、參與及煽惑他人參與非法集結，4宗案件將轉介區域法院處理。（馮漢柱攝）

壹傳媒創辦人黎智英、民主黨創黨成員李柱銘等15人，涉於去年反修例事件期間組織、參與以及煽惑他人參與集會，被控9罪分4案處理，控方早前擬申請4案轉介區域法院審理，辯方表示擬申請司法覆核，案件今（15日）於西九龍裁判法院再訊。控方確認辯方將不會提出司法覆核，案件押後至7月30日於區域法院答辯。

4案共15名被告，包括黎智英（72歲；商人）、李柱銘（81歲；大律師）、李卓人（63歲；職工盟秘書長）、吳靄儀（72歲；大律師）、梁國雄（64歲；自僱人士）、何秀蘭（65歲；退休人士）、何俊仁（68歲；律師）、梁耀忠（66歲；立法會議員）、區諾軒（32歲；大學講師）、陳皓桓（24歲；社民連組織幹事）、楊森（72歲；兼職大學教授）、吳文遠（43歲；管理顧問）、單仲偕（59歲；區議員）、蔡耀昌（52歲；社區組織幹事）及黃浩銘（31歲；區議員助理）。

4宗案件今再提訊，控方指日前已收到各方書面確認，得悉各被告將不會就案件轉介區域法院提出司法覆核，遂申請4宗案件轉介區域法院答辯。

裁判官將4宗案件押後至7月30日，將於區域法院答辯。

首案被告黎智英、李柱銘、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、梁耀忠及區諾軒，被控1項組織一個未經批准集結及1項明知而參與未經批准集結罪，控罪指他們於2019年8月18日在香港，分別組織及明知而參與1個違反《公安條例》下進行的公眾遊行，而該遊行屬未經批准集結。

黎智英、李卓人、梁國雄、何秀蘭、何俊仁另涉第2宗案件，他們與其餘5名被告陳皓桓、楊森、何秀蘭、吳文遠、單仲偕及蔡耀昌，同被控1項煽惑他人明知而參與未經批准集結、1項組織1個未經批准集結及1項明知而參與未經批准集結罪。控罪指他們於2019年9月30日，在中環終審法院外，煽惑他人明知而參與1個未經批准集結；及於同年10月1日在香港，組織及參與1個未經批准集結。

第3宗案件被告包括陳皓桓、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、黃浩銘、楊森及吳文遠。陳皓桓、梁國雄、何秀蘭、何俊仁被控1項煽惑他人明知而參與未經批准集結，控罪指他們於2019年10月19日，在中環終審法院外，煽惑他人明知而參與1個未經批准集結；除何俊仁外，其餘6人另被控1項組織一個未經批准集結及1項明知而參與未經批准集結罪，控罪指他們於同月20日在香港，組織及參與1個未經批准集結。

黎智英、楊森及李卓人3人，另被控於2019年8月31日，明知而參與未經批准集結。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：王仁昌