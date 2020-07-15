【消委會】消委會檢測罐頭沙甸魚　9成受鎘污染攝入過量可損腎功能

▲ 消委會檢測罐頭沙甸魚，其中17款（約9成）沙甸魚樣本均驗出鎘。

沙甸魚含豐富奧米加-3脂肪酸，有助維持心臟健康。不過消委會檢測了46款罐頭鯪魚、沙甸魚及吞拿魚的安全程度，發現沙甸魚樣本的污染程度較嚴重，其中有2款的鎘含量更超標50%。消委會提醒，攝入過量鎘可使人慢性中毒，或會造成不能逆轉的腎功能障礙。

鎘對人體健康的影響

消委會指，大自然蘊藏的重金屬、工業排污或由其他人類活動而產生的金屬污染物，會經不同渠道進入空氣、泥土或水等不同媒介，在大海、河流等的金屬污染物有機會被魚類等水產吸入，積聚在體內，並透過食物鏈由細小的水產傳至較大型的水產。4大受關注金屬污染物：砷、汞、鎘、鉛。

世界衛生組織認為，鎘是10種引起重大公共衞生關注的化學品之一。攝入過量鎘可使人慢性中毒，或會造成不能逆轉的腎功能障礙。消委會指，攝入過量還會令骨骼軟化，嚴重者更會骨折。

罐頭沙甸魚檢測結果

消委會於2019年12月至2020年1月從超級市場、百貨公司等地方搜集了46款常見的罐頭魚樣本，包括7款鯪魚、19款沙甸魚及20款吞拿魚，每罐售價介乎$7.8至$149不等。化驗所先把罐頭內的醬汁及其他配料隔走，然後測試魚部分的安全程度及營養素含量。

罐頭食品受《食物攙雜（金屬雜質含量）修訂規例》監管，按照規例，鎘含量上限為每公斤0.1毫克。檢測結果顯示，17款（約9成）沙甸魚樣本驗出鎘，是3款測試魚類中，鎘污染最嚴重的。

其中，產地同屬泰國的「三角嘜」及「金龍牌」XO醬沙甸魚的鎘含量略超《修訂規例》的每公斤0.1毫克的上限，每公斤的含量分別為0.13及0.11毫克。產地為摩洛哥的「尊西」SardinesinSunflowerOil則驗出鎘含量為每公斤0.1毫克，剛達《修訂規例》所訂上限。其餘6款原產地為摩洛哥的沙甸魚樣本的鎘含量均達到或超過《修訂規例》上限一半，含量為每公斤0.05至0.08毫克，估計可能是摩洛哥附近水域的鎘污染較為嚴重。

9款鎘污染較嚴重的罐頭沙甸魚（產地／大約零售價／鎘含量）

三角嘜茄汁沙甸魚（超標50%）：泰國／$10.0／0.13毫克鎘

金龍牌XO醬沙甸魚（超標50%）：泰國／$15.8／0.11毫克鎘

尊西 John WestSardines in Sunflower Oil（剛達上限）：摩洛哥／$26.9／0.1毫克鎘

皇滋味橄欖油辣椒沙甸（超過上限一半）：摩洛哥／$21.9／0.08毫克鎘

紅圈牌辣椒沙甸（超過上限一半）：摩洛哥／$16.4／0.08毫克鎘

Connetable Sardines in Oil with Chillies（超過上限一半）：摩洛哥／$39.9／0.07毫克鎘

essential Waitrose Sardines in Olive Oil（超過上限一半）：摩洛哥／$16.0／0.06毫克鎘

Tesco 鹽水浸沙甸（超過上限一半）：摩洛哥／$15.9／0.06毫克鎘

Tesco 葵花籽油沙甸（達上限一半）：摩洛哥／$15.9／0.05毫克鎘

消委會其他檢測結果，請看：

【消委會】 3款鯪魚及吞拿魚罐頭含多氯聯苯 消委會：過量進食或影響免疫系統令人患癌【內附名單】

【消委會】消委會檢測46款罐頭魚 12款驗出致癌物多氯聯苯【附詳細名單】

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責任編輯：羅嘉欣