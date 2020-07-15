【消委會】15款女士運動內衣舒適耐用度大比拼 lululemon及Under Armour表現較佳
夏天到來，不少人都愛做運動「Keep Fit」，而女士運動時少不得一件舒適透氣的運動內衣。消委會測試市面上15款女士運動內衣，發現其透氣度及快乾表現懸殊，部分樣本更在多次洗濯後出現變色變形。
消委會測試市面15款女士運動內衣，價錢由$129至$480不等，消委會發現，生產商為增加運動內衣的承托力及舒適度，於內衣罩杯內使用較厚的胸墊或加上多層布料，影響透水氣度，汗水有機會積聚在皮膚與布料之間，產生焗熱及濕黏的感覺。
各樣本的透氣度及快乾表現懸殊，有5款透水氣度較低，最低只有3分；水分蒸發速度最快與最慢的樣本相差3倍，所需時間介乎153至829分鐘，其中Adidas的「Don't Rest Bra FJ7248」樣本，盡濕至乾透需時最長，接近14小時，運動時未能保持身體乾爽。
6款排汗快乾度表現較差樣本
|牌子
|New Balance
|Her Own Words
|Nike
|Adidas
|H&M
|Uniqlo
|型號
|NB Pulse Bra AWB61310
|Daily Medium Impact Sports Bra 89309XB452
|Swoosh Bra BV3637-010
|Don’t Rest Bra FJ7248
|Active Medium Support Push Up Efffect Sports Bra 740930001
|Women Wireless Bra (Active) 414425
|售價
|$229
|$399
|$299
|$269
|$229
|$149
|聲稱原產地
|越南
|越南
|中國
|越南
|越南
|越南
|總評
|4.5分
|4.5分
|3.5分
|3分
|3分
|4分
|
排汗快乾度
(分鐘)
|523分鐘（8.7小時）
|210分鐘（3.5小時）
|735分鐘（12.3小時）
|829分鐘（14小時）
|554分鐘（9.2小時）
|539分鐘（9小時）
耐用程度方面，消委會對樣本進行30次洗滌及晾乾，然後評估其尺寸及外觀變化。其中「Reebok」Puremove Move Bra樣本出現輕微褪色及外罩杯有皺痕，另有６款樣本於罩杯內出現皺痕或略有變形，包括「Her Own Words」Daily Medium Impact Sports Bra、「H&M」Active Medium Support Push Up Effect Sports Bra、「Decathlon」KALENJI Running Bra Comfort、「CW-X」Move Bra及「Uniqlo」Women Wireless Bra(Active)。
整體而言，消委會認為「Oysho」Ribbed Sports Bra表現優異，穿著舒適度最高。另外，「Under Armour」UA Infinity Mid Sports Bra、「Puma」4Keeps Bra PM、「lululemon」Energy Bra Long Line、「New Balance」NB Pulse Bra、「Cotton On」 Strappy Sports Crop及「CW-X」Move Bra的整體表現亦不俗。
7款表現較佳的樣本
|牌子
|Oysho
|Under Armour
|Puma
|lululemon
|New Balance
|Cotton On
|CW-X
|型號
|Ribbed Sports Bra 2971/ 234/ 518
|
UA Infinity Mid Sports Bra
1351990-001
|
4Keeps Bra PM
51891107
|
Energy Bra Long Line
LW2AUZSDFSB
|
NB Pulse Bra
AWB61310
|
Strappy Sports Crop
670031-02
|
Move Bra
HTY087
|售價
|$359
|$399
|$259
|$480
|$229
|$139
|$440
|聲稱原產地
|中國
|越南
|越南
|柬埔寨
|斯里蘭卡
|中國
|日本
|總評
|5分
|4.5分
|4.5分
|4.5分
|4.5分
|4.5分
|4.5分
|
透水氣度
(g/m2/24hr)
|4分
|4.5分
|3.5分
|4分
|4分
|4分
|4.5分
|
排汗快乾度
(分鐘)
|246分鐘（4.1小時）
|210分鐘（3.5小時）
|
262分鐘
（4.4小時）
|
267分鐘
（4.5小時）
|
523分鐘
（8.7小時）
|
253分鐘
（4.2小時）
|
153分鐘
（2.5小時）
|耐用程度
|4.5分
|4.5分
|4.5分
|4.5分
|4.5分
|4.5分
|4.5分
消委會指出，「Oysho」Ribbed Sports Bra及「Under Armour」UA Infinity Mid Sports Bra為扣式底圍，易於穿脫，「Puma」4Keeps Bra PM及「New Balance」NB Pulse Bra肩帶較寬，肩膀壓力較小，「lululemon」Energy Bra Long Line於試用評審中，乳房晃動幅度最小，「Cotton On」 Strappy Sports Crop價格便宜，惟未有具體標示帝合的運動類型及支撐強度，而「CW-X」Move Bra的快乾度為樣本中最高。
消委會提醒消費者，選購這類運動用品時，不應只著眼於價錢或品牌知名度和宣傳推廣，應因應個人較重視的項目去選擇，其品質和耐用程度更為重要。
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責任編輯：王俊賢