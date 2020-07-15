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【消委會】15款女士運動內衣舒適耐用度大比拼　lululemon及Under Armour表現較佳

精明消費 13:48 2020/07/15

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

消委會測試女士運動內衣的舒適度和耐用度。

夏天到來，不少人都愛做運動「Keep Fit」，而女士運動時少不得一件舒適透氣的運動內衣。消委會測試市面上15款女士運動內衣，發現其透氣度及快乾表現懸殊，部分樣本更在多次洗濯後出現變色變形。

消委會測試市面15款女士運動內衣，價錢由$129至$480不等，消委會發現，生產商為增加運動內衣的承托力及舒適度，於內衣罩杯內使用較厚的胸墊或加上多層布料，影響透水氣度，汗水有機會積聚在皮膚與布料之間，產生焗熱及濕黏的感覺。

各樣本的透氣度及快乾表現懸殊，有5款透水氣度較低，最低只有3分；水分蒸發速度最快與最慢的樣本相差3倍，所需時間介乎153至829分鐘，其中Adidas的「Don't Rest Bra FJ7248」樣本，盡濕至乾透需時最長，接近14小時，運動時未能保持身體乾爽。

6款排汗快乾度表現較差樣本

牌子 New Balance Her Own Words Nike Adidas H&M Uniqlo
型號 NB Pulse Bra AWB61310 Daily Medium Impact Sports Bra 89309XB452 Swoosh Bra BV3637-010 Don’t Rest Bra FJ7248 Active Medium Support Push Up Efffect Sports Bra 740930001 Women Wireless Bra (Active) 414425
售價 $229 $399 $299 $269 $229 $149
聲稱原產地 越南 越南 中國 越南 越南 越南
總評 4.5分 4.5分 3.5分 3分 3分 4分

排汗快乾度

(分鐘)

 523分鐘（8.7小時） 210分鐘（3.5小時） 735分鐘（12.3小時） 829分鐘（14小時） 554分鐘（9.2小時） 539分鐘（9小時）

耐用程度方面，消委會對樣本進行30次洗滌及晾乾，然後評估其尺寸及外觀變化。其中「Reebok」Puremove Move Bra樣本出現輕微褪色及外罩杯有皺痕，另有６款樣本於罩杯內出現皺痕或略有變形，包括「Her Own Words」Daily Medium Impact Sports Bra、「H&M」Active Medium Support Push Up Effect Sports Bra、「Decathlon」KALENJI Running Bra Comfort、「CW-X」Move Bra及「Uniqlo」Women Wireless Bra(Active)。

整體而言，消委會認為「Oysho」Ribbed Sports Bra表現優異，穿著舒適度最高。另外，「Under Armour」UA Infinity Mid Sports Bra、「Puma」4Keeps Bra PM、「lululemon」Energy Bra Long Line、「New Balance」NB Pulse Bra、「Cotton On」 Strappy Sports Crop及「CW-X」Move Bra的整體表現亦不俗。

7款表現較佳的樣本

牌子 Oysho Under Armour Puma lululemon New Balance Cotton On CW-X
型號 Ribbed Sports Bra 2971/ 234/ 518

UA Infinity Mid Sports Bra

1351990-001

4Keeps Bra PM

51891107

Energy Bra Long Line

LW2AUZSDFSB

NB Pulse Bra

AWB61310

Strappy Sports Crop

670031-02

Move Bra

HTY087
售價 $359 $399 $259 $480 $229 $139 $440
聲稱原產地 中國 越南 越南 柬埔寨 斯里蘭卡 中國 日本
總評 5分 4.5分 4.5分 4.5分 4.5分 4.5分 4.5分

透水氣度

(g/m2/24hr)

 4分 4.5分 3.5分 4分 4分 4分 4.5分

排汗快乾度

(分鐘)

 246分鐘（4.1小時） 210分鐘（3.5小時）

262分鐘

（4.4小時）

267分鐘

（4.5小時）

523分鐘

（8.7小時）

253分鐘

（4.2小時）

153分鐘

（2.5小時）
耐用程度 4.5分 4.5分 4.5分 4.5分 4.5分 4.5分 4.5分

消委會指出，「Oysho」Ribbed Sports Bra及「Under Armour」UA Infinity Mid Sports Bra為扣式底圍，易於穿脫，「Puma」4Keeps Bra PM及「New Balance」NB Pulse Bra肩帶較寬，肩膀壓力較小，「lululemon」Energy Bra Long Line於試用評審中，乳房晃動幅度最小，「Cotton On」 Strappy Sports Crop價格便宜，惟未有具體標示帝合的運動類型及支撐強度，而「CW-X」Move Bra的快乾度為樣本中最高。

消委會提醒消費者，選購這類運動用品時，不應只著眼於價錢或品牌知名度和宣傳推廣，應因應個人較重視的項目去選擇，其品質和耐用程度更為重要。

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責任編輯：王俊賢

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