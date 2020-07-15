疏忽致狗臂架墜下擊斃六旬婦　裝修工認高空墮物判服務令

▲ （經濟日報資料圖片）

32歲裝修工人涉於去年6月在青衣工作期間，因一時疏忽沒有留意縲絲帽鬆脫，使狗臂架從高處墜下，擊斃路過的六旬婦人。涉案裝修工早前承認容許東西自高處墜下罪，今（15日）於西九龍裁判法院被判240小時社會服務令。

被告胡春深（32歲）報稱裝修工人，早前承認1項容許東西自高處墜下罪。案情指，被告於2019年6月25日在美景花園7座28樓一單位外搭棚，被告使用電鑽時，按錯掣使狗臂架上的螺絲帽鬆脫，而當時63歲事主與男孫途經青衣美景花園時，遭高處墜下的狗臂架擊中，送院後不治。

辯方今天補充求情指，被告的社會服務令報告正面，希望裁判官可以採納報告建議，又指被告事發時有遵安全指引，被告當時是一時疏忽，事後感到非常後悔，承認日後會更小心工作，辯方並呈上被告當時僱主的求情信。

裁判官最終判處被告240小時社會服務令。

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記者：王仁昌