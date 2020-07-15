【殺手】物理治療師林景程未忘演戲夢　不怕辛苦兼顧兩份工作：亡母會支持我【有片】

▲ 林景程於《殺手》飾演細膽戇男小秉。

TVB劇《殺手》昨晚一集講Dark Angel（龔嘉欣飾）收取小秉（林景程飾）為徒，演活細膽戇男的林景程甚得觀眾歡心，大獲好評。本身是物理治療師的林景程為追夢而兼顧兩份工作，入行11年的他即使多辛苦也未有想過放棄，堅持演下去。

林景程飾演的小秉於昨晚（14日）播出的《殺手》登場，怕事的他為了不想成為廢人，而跟Dark Angel拜師成殺手學徒。

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▲ 《殺手》的Dark Angel（龔嘉欣飾）收取小秉（林景程飾）為徒。（TVB截圖）

小秉的出現為觀眾帶來驚喜，林景程的演出獲得不少讚賞，不知不覺間原來他已入行11年。

起初，林景程為了成為父母心目中的乖兒子，而全職當物理治療師。

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▲ 林景程為物理治療師。（林景程IG圖片）

追演員夢媽媽曾不認同

在2008年，林媽媽因癌病逝世，之後在同年他參加歌唱比賽。他曾接受TOPick訪問，並謂：「當時我臨出賽前突然失聲，那時覺得是否媽媽不想我比賽呢？」

心有不甘的他於2009年再參加《超級巨聲》，並因而入行：「當時竟然沒失聲，也沒其他阻滯，於是就覺得是否媽媽開了綠燈給我？」

林景程一直也在意媽媽是否滿意現在的自己：「因她生前不太喜歡我入這行，而我現在堅決入了演藝圈了。她會不會也同意呢？我經常都有這些問題。」

▲ 林景程相信天上的媽媽也有看其演出。（林景程IG圖片）

感覺媽媽在天上照料自己

當年林媽媽去世，家人都十分悲痛，可是當時林景程過了兩、三天後，便似是沒事一般，外表看似沒表現出太傷心。事實他並非不悲傷，反之其實是太過傷心：「有一段時間，我永遠不會說個『拜』字，定會說去『探』媽媽。因我是抑壓了自己，然後真是當自己沒事地生活。」

林景程漸漸地從傷感中得學習放下：「現在回想過來覺得那時是在逃避，用這方法令自己接受，但當看見媽媽的照片便會哭。那一刻才慢慢釋放出來，是非常低潮的時期。」

▲ 林景程於《殺手》的演出獲讚。（TVB截圖）

即使他已沒法再跟媽媽對話，但他知道媽媽永遠也會在旁：「她長期在我心中，覺得我做的所有東西，她在天上都會知、會見到。」

縱然媽媽當初未有贊成他入行，但他知道媽媽永遠站在子女那邊：「相信媽媽現在不會阻止我，她同意我繼續做下去。」