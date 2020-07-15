【新冠肺炎】昂坪360停開纜車6天　由本月16日至21日止

▲ 昂坪360宣布，停開纜車六天。（資料圖片）

昂坪360宣布，因應疫情，考慮到賓客及員工健康與安全，昂坪360纜車服務，以及360假期的導賞團，將於明日（16日）至下周二（21日）暫停。昂坪市集照常開放，而室內景點則繼續暫停開放。昂坪360將適時公布其後的纜車營運安排。

於纜車站或官方網站購買的門票，可於纜車站或電郵至info@np360.com.hk辦理退票或換票手續。

受纜車服務暫停所影響的「360全年通」，「360半年通」，「360節日通」，「360季度通」，可獲延長有效期。所有有效日期為7月16日或之後的套票，將於纜車服務全面恢復正常當日起，按暫停開放的日數自動延長。

另外，由於賓客於7月16至21日期間，未能使用港人生日優惠，賓客可於纜車服務全面恢復正常當日起計之一個月內，於生日同日免費享用來回纜車旅程一次。

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：吳卓峰