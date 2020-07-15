【奇蹟康復】4歲男童28樓墮下重傷　治療1個月從深度昏迷到奇蹟站立

▲ 貴州一名4歲男童墮樓後重傷，治療1個月奇蹟康復。

家長應時刻謹慎看顧年幼小朋友！貴州銅仁市一名4歲男童嘉佳，上月15日從28家中窗戶墮樓，墮下威力更將草地砸出一個約50厘米大的坑。男童立刻被送院治療，當時其身體全身多處骨折，多個內臟器官受損，緊急進行手術。在手術後8日後男童奇蹟生還，甚至停用呼吸機，經過1個月治療，他從深度昏迷中甦醒，不但與人對答如流，更可以獨自站立短距離行走。

據《貴州都市報》報導，事發在上月15日下午約3時半，嘉佳的媽媽正在餵幼子吃飯，叮囑嘉佳自己看電視。突然她接到親戚的電話，指其居住的屋苑有一名孩子墮樓，於是她馬上檢查房間，發現嘉佳失蹤，從窗口看見嘉佳墮樓重傷。

男童墮樓嚴重昏迷無意識

有鄰居指，回家時看見很多人圍在草地上，上前一看發現一名男童倒臥在地，附近還有一個約50厘米的坑，

當時我覺得孩子很嚴重，起初動了一下，之後幾乎完全昏迷。

嘉佳媽媽回憶指，當時兒子完全昏迷，毫無意識。

身體多處骨折臟器受損

男童隨即被送往醫院，經醫生檢查後發現，男童脾臟、肝臟破裂、胰腺損傷，還有雙側氣胸、心臟挫傷、腦挫傷，全身多處出現骨折等。醫生為了防止病情惡化，立刻為他進行手術。在醫護人員悉心的照顧及救治後，嘉佳的病情慢慢好轉，在手術後8天可自行呼吸，各種生命跡象慢慢平穩。

男童甦醒揭開墮樓原因

嘉佳甦醒後表示，事發當天想到洗手間如廁，但不小心將廁所門反鎖，加上樓上裝修聲音太大，他求助不果後便爬向洗手間的窗台，期間卻不慎墮樓。

治療1個月奇蹟康復

住院1個月後，嘉佳不但從深度昏迷甦醒過來，更與人對答如流，近日還能獨自站立，並在攙扶之下可以短距離行走。嘉佳媽媽十分感謝醫護人員的照顧，「如果不是醫生護士們，我的兒子就沒了！」

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責任編輯：王俊賢