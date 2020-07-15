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【外賣優惠】恒隆旗下7大商場推外賣自取優惠　消費滿$120即減$20【附領取$30電子現金券方法】

精明消費 13:02 2020/07/15

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

恒隆旗下商場的指定餐廳推出外賣優惠！（圖片由恒隆地產提供）

因應政府剛推出的新一輪防疫措施，恒隆地產於旗下七大商場包括Fashion Walk、雅蘭中心、荷李活商業中心、家樂坊、淘大商場、康怡廣場及山頂廣場推出外賣自取優惠 ── 「外．回家之美食速遞」活動。

由即日起，顧客登入「恒隆優惠網」即可領取高達港幣30元電子現金券，消費滿港幣80元即減港幣10元；消費滿港幣120元即減港幣20元，適用於指定餐飲商戶外賣自取服務，先到先得。

同時，以電子消費惠顧外賣自取服務每滿港幣100元更可獲電子印花乙個，儲滿指定印花數目可換領「跨商場」之餐飲獎賞，包括家樂坊星巴克港幣25元現金禮券、山頂廣場Stecco Natura皇牌蜜柑雪條、淘大廣場和民居食屋港幣100元電子餐飲禮券等等。

此外，「外．回家之美食速遞」的優惠更可與餐飲商戶的自家優惠同時使用！

恒隆地產表示，電子現金券只適用於「外．回家之美食速遞」參與餐飲商戶之外賣自取服務，並須於一星期內使用。

參與食肆名單，即睇：https://bit.ly/32gCJle

更多外賣優惠資訊：

5個外賣平台優惠碼，即睇【下一頁

多間連鎖店優惠，即睇【第二頁

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責任編輯：王芷瑩

恒隆地產（00101） 恒隆 著數優惠 外賣 美食

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