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【外賣優惠】大家樂+太興+譚仔+元氣外賣優惠　一文睇清連鎖店外賣優惠【附優惠詳情】

精明消費 13:36 2020/07/15

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

多間連鎖店都推出外賣優惠！

為對抗新冠肺炎疫情，政府於7月15日午夜實施限聚令及抗疫措施，大家每日下午6時至翌日5時不能堂食，多間餐廳都馬上推出不同的外賣優惠。TOPick為大家整合不同連鎖店的外賣優惠，大家不用為晚餐擔心了！

譚仔

譚仔全線分店於即日（15日）起至7月31日推出2項外賣自取2元或3元限時優惠，優惠包括$2加配冷熱飲品、$3加配一人小食（四川青椒皮蛋、麻辣豬耳、紅油木耳或紅油青瓜），每碗米線可享用以上兩款優惠各一次。

此外，Uber Eats新客戶於Uber Eats App訂購譚仔雲南米線，輸入優惠碼「TJ50」，即可享半價優惠，最高可享$100減免優惠；由7月1日至31日，現有客戶於Uber Eats惠顧譚仔雲南米線滿$80（不連運費），並輸入優惠碼「FDTAMJAI」，即可享最多3次免運費優惠。

而foodpanda新客戶於foodpanda App惠顧譚仔雲南米線滿$100元（不連運費），輸入優惠碼「FPTAMJAI30」，即減30元。優惠碼有效期至今年年底。

元氣壽司

元氣壽司即日起至7月21日，外賣自取或外賣自取網上訂購，買任何壽司盛都有7折，會員更享65折。

茶木

茶木‧台式休閒餐廳主打特色台灣美食，該餐廳從即日起推出晚市外賣優惠，只要惠顧任何食品都可享買一送一優惠，兩款口味任揀，包括炸皇子乳鴿及撈喜鹽水鴿。

大家樂集團

大家樂集團旗下餐廳推出外賣餐單組合及優惠如下：

大家樂快餐

  • 仲夏海皇冬瓜盅二人餐外賣$98，包括冬瓜盅一客、叉燒一碟、任選一款小菜及白飯兩碗
  • 晚市外賣快餸$100任選三款小菜
  • 顧客憑八達通於下午5時後惠顧任何外賣產品滿$100可享9折優惠
  • 即日起至7月31日，透過foodpanda惠顧任何食品，可享8折優惠

一粥麵

  • 特快外賣家常菜系列$76（任選2款）/$45（任選1款），可以優惠價$9加配靚湯一碗或$6加配糖水或油菜一客
  • 紅燒原隻豬手外賣優惠價$33
  • 原隻脆香炸子雞二人餐外賣優惠價$68

意粉屋

  • 經Deliveroo平台惠顧滿$400可享9折及免運費優惠
  • 夏日海鮮精選菜式
  • 多款優惠外賣自取套餐

上海姥姥

  • 外賣自最「半隻雞」$78 （滬式蔥油雞/回味口水雞/醉雞 3選1 配涼菜一款）
  • 經Deliveroo平台惠顧任何食品，可享免運費優惠
  • 手機點餐外賣自取9折優惠

米線陣

  • 即日起，晚上6時後惠顧任何2餸米線自由配外賣自取，即可以超值價$10加配大汗豬扒及細青檸薏米水（冷/熱）一客
  • 由7月24日起，透過Deliveroo平台可訂購「夏鮮推廣 - 芫荽皮蛋星班片魚湯米線、鹹檸碧」

Oliver’s Super Sandwiches

  • 經Deliveroo平台惠顧任何食品，可享免運費優惠
  • 晚市指定優惠外賣套餐低至8折
  • 晚市消費外賣自取每惠顧滿$100可享$20折扣，如此類推。

太興集團

太興集團由7月15日起，全港分店推出中午12:00後時段外賣自取88折優惠，但不適用於機場分店。

靠得住粥麵小館

靠得住粥麵小館由7月15日起，全港分店推出中午12:00後時段外賣自取88折優惠。

麥當勞

麥當勞推麥麥送優惠，經麥當勞App訂外賣滿$120即減$10，於晚上6至12時更享$0運費。

Mr. Steak

凡購買原定餐牌的Set Dinner，外賣自取可享半價優惠，半價後$59起。

另外，Mr. Steak亦推出了外賣自取限定套餐，$45起可嚐到意大利面、意大利飯及沙律等等，套餐配精選湯，又設有2人及4人的外賣套餐，價錢由$168起。

更多外賣優惠資訊：

5個外賣平台優惠碼，即睇【下一頁

恆隆7大商場外賣優惠，即睇【第二頁

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責任編輯：陳珈希

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