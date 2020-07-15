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【DSE2020】明愛專上學院設一站式網上服務供入學申請、面試及取錄　以減少到親身校的健康風險

社會 13:11 2020/07/15

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（明愛專上學院網站截圖）

DSE將於下周三（22日）放榜，鑑於近期新冠肺炎疫情有再度嚴峻跡象，明愛專上學院及明愛白英奇專業學校今年放榜招生程序推出特別措施，只需上網即可一站式進行入學申請、面試及取錄等手續，目標在一小時內完成整個過程，期望疫症期間減少同學親臨院校面對面辦理手續的健康風險、輕鬆完成入學手續。

【DSE2020】聯招揀科攻略 修讀測量學踏上專業人士道路

明愛專上學院網頁白英奇所有課程的詳細資訊，同學在放榜當日只需登上網頁，並按右上方「立即報名」，即可填寫及遞交入學申請表格(見附圖)。在提交表格後，校方將於短時間內聯絡申請人，並按需要即時安排視像面試，以及確認入學申請已獲取錄等，在最短時間內完成所有入學程序。

在放榜日起，明專及白英奇各學院學系，會設立查詢專線，方便同學了解個別課程的資訊。同學、教師及家長亦可透過視像會議，即時查詢升學輔導資訊。明專Facebook專頁亦會不斷更新，匯報最新報名及課程資訊。除網上報名平台以外，同學仍然可到明專將軍澳調景嶺的校園，親身辦理報名及入學申請手續。

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記者：郭家穎

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