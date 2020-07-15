【新冠肺炎】37種活動染疫風險排名 食自助餐+健身室健身+去主題樂園屬高風險
新冠肺炎疫情持續，美國德州醫學協會日前就列出37樣日常活動的染疫風險排名，讓大眾參考哪些活動風險較低，哪些活動較易感染新冠肺炎，需加強防範。
美國德州醫學協會（TMA）COVID-19工作隊和傳染病委員會以1至9級，將37種日常生活活動進行感染風險排名。第1級代表低風險，第9級代表高風險。
第1級（低風險）
- 開郵箱
第2級（低風險）
- 買外賣
- 加汽油
- 打網球
- 郊外露營
第3級（低中風險）
- 雜貨店購物
- 出門散步、跑步、與他人踩單車
- 打哥爾夫球
第4級（低中風險）
- 在酒店住2晚
- 坐在診所等候室
- 前往圖書館或博物館
- 在餐廳（戶外）飲食
- 在繁忙的市中心步行
- 在遊樂場停留1小時
第5級（中風險）
- 在別人的家中進食晚餐
- 參加後院燒烤
- 去海灘
- 在商場購物
第6級（中風險）
- 送孩子上學、露營或托兒所
- 在辦工室工作一周
- 在公眾泳池游泳
- 拜訪年長親友家
第7級（中高風險）
- 去髮型屋剪髮
- 在餐廳堂食
- 參加婚宴或喪禮
- 搭飛機
- 打籃球
- 踢美式足球
- 擁抱或與朋友握手
第8級（高風險）
- 食自助餐
- 在健身室健身
- 去主題樂園
- 去戲院
第9級（高風險）
- 參加大型演唱會
- 去體育館
- 參與超過500人的宗教聚會
- 去酒吧
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協會表示，排名已假定參加者採取了盡可能多的防護措施。協會主席Dr. Dianna Fite表示，排名主要考慮這些活動是室內還是室外、病毒可否容易消散到空中、活動的人口密度、持續時間等。
她解釋，去酒吧是風險高的活動，因為參加者大部份時間都不會戴口罩，一直在飲食，而且他們會大聲說話、可能又會唱歌、大喊大叫等，故此風險明顯較高。
她強調，最安全當然是不要去人群密集的地方，盡量留在家中。協會顯然不鼓勵大眾參加高風險活動，但低風險的活動則可以接受。
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責任編輯：楊宛茜