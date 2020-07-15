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【新冠肺炎】37種活動染疫風險排名　食自助餐+健身室健身+去主題樂園屬高風險

健康 17:13 2020/07/15

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

美國德州醫學協會列37種活動感染高危程度。

新冠肺炎疫情持續，美國德州醫學協會日前就列出37樣日常活動的染疫風險排名，讓大眾參考哪些活動風險較低，哪些活動較易感染新冠肺炎，需加強防範。

美國德州醫學協會（TMA）COVID-19工作隊和傳染病委員會以1至9級，將37種日常生活活動進行感染風險排名。第1級代表低風險，第9級代表高風險。

第1級（低風險）

  • 開郵箱

第2級（低風險）

  • 買外賣
  • 加汽油
  • 打網球
  • 郊外露營

第3級（低中風險）

  • 雜貨店購物
  • 出門散步、跑步、與他人踩單車
  • 打哥爾夫球

第4級（低中風險）

  • 在酒店住2晚
  • 坐在診所等候室
  • 前往圖書館或博物館
  • 在餐廳（戶外）飲食
  • 在繁忙的市中心步行
  • 在遊樂場停留1小時

第5級（中風險）

  • 在別人的家中進食晚餐
  • 參加後院燒烤
  • 去海灘
  • 在商場購物

第6級（中風險）

  • 送孩子上學、露營或托兒所
  • 在辦工室工作一周
  • 在公眾泳池游泳
  • 拜訪年長親友家

第7級（中高風險）

  • 去髮型屋剪髮
  • 在餐廳堂食
  • 參加婚宴或喪禮
  • 搭飛機
  • 打籃球
  • 踢美式足球
  • 擁抱或與朋友握手

第8級（高風險）

  • 食自助餐
  • 在健身室健身
  • 去主題樂園
  • 去戲院

第9級（高風險）

  • 參加大型演唱會
  • 去體育館
  • 參與超過500人的宗教聚會
  • 去酒吧

【感染症狀】本港爆發第3波疫情　世衞列感染新冠肺炎11種症狀

協會表示，排名已假定參加者採取了盡可能多的防護措施。協會主席Dr. Dianna Fite表示，排名主要考慮這些活動是室內還是室外、病毒可否容易消散到空中、活動的人口密度、持續時間等。

她解釋，去酒吧是風險高的活動，因為參加者大部份時間都不會戴口罩，一直在飲食，而且他們會大聲說話、可能又會唱歌、大喊大叫等，故此風險明顯較高。

她強調，最安全當然是不要去人群密集的地方，盡量留在家中。協會顯然不鼓勵大眾參加高風險活動，但低風險的活動則可以接受。

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責任編輯：楊宛茜

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