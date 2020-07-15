【新冠肺炎】37種活動染疫風險排名　食自助餐+健身室健身+去主題樂園屬高風險

▲ 美國德州醫學協會列37種活動感染高危程度。

新冠肺炎疫情持續，美國德州醫學協會日前就列出37樣日常活動的染疫風險排名，讓大眾參考哪些活動風險較低，哪些活動較易感染新冠肺炎，需加強防範。

美國德州醫學協會（TMA）COVID-19工作隊和傳染病委員會以1至9級，將37種日常生活活動進行感染風險排名。第1級代表低風險，第9級代表高風險。

第1級（低風險）

開郵箱

第2級（低風險）

買外賣

加汽油

打網球

郊外露營

第3級（低中風險）

雜貨店購物

出門散步、跑步、與他人踩單車

打哥爾夫球

第4級（低中風險）

在酒店住2晚

坐在診所等候室

前往圖書館或博物館

在餐廳（戶外）飲食

在繁忙的市中心步行

在遊樂場停留1小時

第5級（中風險）

在別人的家中進食晚餐

參加後院燒烤

去海灘

在商場購物

第6級（中風險）

送孩子上學、露營或托兒所

在辦工室工作一周

在公眾泳池游泳

拜訪年長親友家

第7級（中高風險）

去髮型屋剪髮

在餐廳堂食

參加婚宴或喪禮

搭飛機

打籃球

踢美式足球

擁抱或與朋友握手

第8級（高風險）

食自助餐

在健身室健身

去主題樂園

去戲院

第9級（高風險）

參加大型演唱會

去體育館

參與超過500人的宗教聚會

去酒吧

【感染症狀】本港爆發第3波疫情 世衞列感染新冠肺炎11種症狀

協會表示，排名已假定參加者採取了盡可能多的防護措施。協會主席Dr. Dianna Fite表示，排名主要考慮這些活動是室內還是室外、病毒可否容易消散到空中、活動的人口密度、持續時間等。

她解釋，去酒吧是風險高的活動，因為參加者大部份時間都不會戴口罩，一直在飲食，而且他們會大聲說話、可能又會唱歌、大喊大叫等，故此風險明顯較高。

她強調，最安全當然是不要去人群密集的地方，盡量留在家中。協會顯然不鼓勵大眾參加高風險活動，但低風險的活動則可以接受。

【新冠肺炎】新加坡國家環境局認證 一文睇有效對抗新冠病毒消毒用品

【消毒產品】一文睇清日本消毒產品常見用語 專家解構殺菌+滅菌+除菌+抗菌分別

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【TOPick【食用安全手冊】電子書直接下載鏈結】

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：楊宛茜