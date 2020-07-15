【九五至尊】48歲吳美珩凍齡有道仙氣未減　嫁百億富商老公息影相夫教子

▲ 吳美珩的代表作《九五至尊》近日重播。

TVB深宵劇場重播17年前江華主演的劇集《九五至尊》，是TVB繼《尋秦記》後又一穿越神劇。當中已息影的前花旦吳美珩在《九五至尊》中演秦沛女兒Rachel，與江華有感情線，久未曝光的吳美珩勾起觀眾不少回憶。

▲ 吳美珩在戲中與江華有感情線。（網上圖片）

凍齡17年花旦

《九五至尊》劇中所見，當年31歲的吳美珩顏值非常高，而且甚有古典氣質，是TVB的知名花旦之一。

劇集播出至今已相隔近17年，吳美珩婚後亦甚少亮相幕前，但去年就在DoDo姐的好友飯聚中亮相，雖然當時已46歲，但凍齡有道的她，仍然仙氣逼人！

▲ 去年Do姐曾公開跟好友飯局照，吳美珩也有出席。（取自IG）

吳美珩沒有官方的社交帳號，所以記掛她的觀眾都只可從她的好友中看到近照。吳美珩一直行事低調，自2007年公開與百億富商老公結婚後，便息影專心照顧子女，低調過生活。

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▲ 吳美珩又被稱為「吳美人」。（網上圖片）

隱婚六年

吳美珩的父母是醫生，4歲時隨家人移民到美國。1996年經參加國際華裔小姐奪亞軍後加入TVB，回流香港發展。

吳美珩多演出女強人或專業人士的角色，亦因長相甚有古典味道獲「吳美人」的稱號，代表作包括《天地豪情》、《九五至尊》、《妙手仁心III》、《女人唔易做》等，最後一套參演劇集是2008年《太極》。

2001年，吳美珩與美籍華人王華麟在台灣君悅酒店結婚，但對外隱婚多年，至2007年才正式對外公布，同年7月為丈夫誕下愛女，之後便息影，2011年再誕下兒子。

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▲ 吳美珩不時與好友聚會。（網上圖片）

百億富商老公

吳美珩丈夫王華麟現年51歲，出身名門望族，家族生意主要在台北經營土木及建築工程、電機電工器材生意，家族資產高達約250億港元，是台灣的十大家族之一。據悉，王華麟旗下的管理資產規模更有約100億港元。

息影後的吳美珩專心相夫教子，但也沒有因此而忽略保養，保養仍得宜。雖然2015年曾傳TVB開拍劇集《呂后傳奇》，計劃邀她復出演女主角，但結果沒成事，而且相信要專心相夫教子的吳美珩復出演新劇的機會更是微乎其微。

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