CTgoodjobs推出全港首個WhatsApp招聘平台「搵工快」　3個步驟快速搵啱工

▲ CTgoodjobs推出全港首個WhatsApp招聘平台「搵工快」

本港最新失業率達5.9%，創逾15年新高。面對嚴峻的就業環境，CTgoodjobs推出全港首個WhatsApp招聘平台 「搵工快」，透過WhatsApp3個步驟便可遙距尋找全職、兼職及短期的工作機會，簡單、易用又快捷方便。

現時幾乎人人都使用ＷhatsApp，因此「搵工快」用港人熟悉的ＷhatsApp作為搵工對話平台，讓打工仔直接與僱主 WhatsApp 對話。現時大部份職位均會列明薪酬、聯絡方法及職位詳情，當求職者按指定連結，便可即時在WhatsApp與僱主直接以文字、語音或視像對話，不論是應徵或查詢詳情都更省時。

一 click 即用：https://bit.ly/搵工快_P

使用教學：https://pt.ctgoodjobs.hk/#how-to-use

步驟如下：

1. 求職者用智能電話掃瞄下方 QR code，或click連結或搜尋號碼「92 900 900」

2.然後會直接跳轉到WhatsApp 的「搵工快」對話介面。當發送預設對話，即可啟動聊天機械人（Chatbot）。

3. 於WhatsApp芍話選擇工種並輸入相應號碼後發送，篩選工作類別，並篩選地區。

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責任編輯:王俊賢