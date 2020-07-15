立法會調查梁振英UGL事件專責委員會　結束調查工作

▲ 立法會調查前特首梁振英與澳洲企業UGL所訂協議事宜的專責委員會，發表最終報告。（資料圖片）

立法會調查前特首梁振英與澳洲企業UGL所訂協議事宜的專責委員會，發表最終報告。報告指出，委員會的運作一直舉步維艱，無法進入發掘事實及審議的階段，決定結束工作。

報告指, 梁振英沒有提供專責委員會所要求的資料，反而提供了一份載有12份文件的檔案，聲稱足以協助委員會達致正確結論，並表明不會出席委員會任何會議。另外，UGL、終審法院首席法官，以及稅務局局長亦拒絕提供委員會所要求的資料。

四名民主派議員就發表少數報告，指梁振英拒絕與專責委員會合作的態度，令人極度遺憾。報告又批評民建聯周浩鼎曾與梁振英聯絡，討論委員會的擬議主要研究範疇，並在其後提出建議修訂，認為周浩鼎的行為有違誠信，嚴重損害委員會的公信力，應予強烈譴責。

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記者：尹櫻霖