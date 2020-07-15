【口罩令】64歲阿伯拒戴口罩搭港鐵　被職員要求戴口罩情緒激動爆樽被捕

▲ 阿伯搭港鐵拒戴口罩登車，職員勸阻情緒激動爆樽兼揮長棍被捕。

政府今起強制所有公共交通工具乘客佩戴口罩，違者可罰5,000元，司機也可拒違規者登車。今早就有一名男乘客，在港鐵大圍站登車時拒絕戴口罩，當列車駛到九龍塘站時，該乘客更一度落車，在月台上揮長棍及爆樽鬧事。港鐵職員阻止無效，只能在旁勸解及報警。消息指涉案男子64歲，涉嫌藏有攻擊性武器被捕，或屬首宗違反「戴罩令」的個案。

消息指，事發於今早8時許，該名64歲男子在大圍站上車，職員發現他未戴口罩，故上前勸喻，惟對方不理會，更登上列車。列車到九龍塘時，有港鐵職員到場協助，男子突然情緒激動落車，一度在月台上揮舞木棍，又從袋中拿出玻璃樽爆樽，幸無人受傷。

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港鐵職員隨即報警，男子再次登上列車，並在紅磡站落車，離開時被警員制服。消息指，該名男子涉嫌藏有攻擊性武器被捕。涉事男子報稱不適，被送院治理，案件仍在進一步調查中。他或屬首宗違反「戴罩令」的個案。

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責任編輯：羅嘉欣