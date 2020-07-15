【險象環生】荃灣有女童亂衝出馬路　外傭從後追趕少主2人險捱車撞

▲ 荃灣有一名外傭與女童衝出馬路，幸好司機及時停車，未有釀成意外。

荃灣有駕駛者在網絡發佈一段行車紀錄儀拍攝的影片，一名外傭與女童衝出馬路，幸好司機及時停車，車上的乘客孕婦亦無礙，否則或會釀成交通意外。司機在網絡發文，希望有關家長及僱主提醒孩子和女傭，小心過馬路及拖實同行小孩。

昨日（14日），在facebook群組「青衣街坊吹水會」有男網民上載一段長24秒行車紀錄儀影片，拍攝地點在荃灣德華公園附近，馬路旁停泊青衣屋苑灝景灣的接駁巴士，巴士前有一名女童突然衝出橫過馬路，一名女傭趕急從後追上，期間伸手試圖拖實少主，惜未能拖實及拉停女童。2人衝出馬路時未有留意路面車輛。

車主及時停車

幸好車主及時停車未釀及意外，他估計有關外傭及女童居於灝景灣，並發文提醒：

住灝景灣的家長注意，請叫外傭姐姐拖實小朋友先好過馬路，及教導一下小朋友過馬路要留意路面情況。

乘客孕婦幸無大礙

道路使用者亂過馬路亦有機會危及駕駛者，車主乘客有名孕婦，緊急煞車時會有衝力，車主表示幸好沒有大礙：

我車上有孕婦，好彩扣了安全帶！

網民：責任在於家長孩子上

有關帖文亦被分享至facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」，有網民指成年人有責任照顧好孩童，責怪外傭未有拖實少主。網民們紛紛加入討論，表示責任在於家長孩子上，不能全部推卸予外傭。

更多人為外傭解說，見影片女童跑出馬路，後面姐姐追住少主，希望能保護少主：「佢自己都唔理自己已經處身險境，佢打工打到搵命博，超出本份」、「最大責任係小朋友！目測已over 6歲啦！除非小朋友係SEN，不過如果真係，家長都要諗下方法，唔係的話邊個帶出街都危險」等等。

更多有關外傭的報道：

【無敵姐姐】外傭力阻嚴父體罰教子用愛感化 好姐姐教孩子寫字港爸大讚無得頂

【鞋底播毒】小巴行駛時踩座椅4次調校冷氣 外傭懶理男童乘客擔心發生意外

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所 / 出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王明芳