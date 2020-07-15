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【打卡熱點】荃灣廣場推22 X 4米巨型彩虹打卡牆　糖果色彩虹緩跑徑親子呃Like之選

休閒 15:04 2020/07/15

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

荃灣廣場推超夢幻彩虹打卡巨牆及彩虹跑道，糖果色調非常IGable。

疫情迫近，各大商場紛出奇招。荃灣廣場即日起至8月30日以彩虹，設立超夢幻彩虹打卡位和攤位美食，包括最吸睛的22米 X 4米彩虹打卡巨牆，以及彩虹跑道的親子緩跑徑，糖果色調非常IGable。

夢幻彩虹打卡熱點

1. 彩虹打卡巨牆

（相片：荃灣廣場）

（相片：荃灣廣場）

巨型彩虹打卡牆長22米，高4米，超長的打卡牆不用擔心人迫人都可以輕鬆拍出IG美照，糖果色調為慵懶的夏天帶來快樂能量及生氣。

2. 「奔跑吧！彩虹之道」親子彩虹緩跑徑

（相片：荃灣廣場）

（相片：荃灣廣場）

近年全球掀起彩色跑道熱潮，荃灣廣場的「奔跑吧！彩虹之道」，是香港少見彩虹緩跑徑，看着地上繽紛的色彩，就算不跑步都令人心矌神怡。

3. 「心花怒放彩虹隧道」

由紅、橙、黃、綠、青、藍、紫色砌成心型框框，由大至小整齊排列，站在框架中成為拍照焦點。（7月16日起開放）

4.「雲端Chill夢幻地帶」

在藍色雲端中，跨出一條彩虹彈弓，非常吸睛，色彩和諧甜美，有如置身糖果屋之中。（7月16日起開放）

（相片：荃灣廣場）

（相片：荃灣廣場）

除了打卡點，同場更設有以彩虹為主題的「彩虹味覺之旅」Rainbow Mart。

10多個美食攤位各有特色，有雪糕、七彩糯米糍、意式鳥結糖、創意手工糖、花茶及美酒等攤位，各自推出與「彩虹」主題呼應的產品。同時滿足視覺和味覺。

荃灣廣場「彩虹公園」

開放日期：即日起至8月30日

時間：10:30am - 8pm（7月16日後將延長至9pm）

地點：荃灣廣場5樓戶外平台

「彩虹味覺之旅」Rainbow Mart

日期：即日起至8月30日

時間：12nn - 9pm

地點：荃灣廣場１樓中庭

記者：陸明敏

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