稱以信託代他人買樓被拒豁免印花稅　女子入稟申司法覆核

▲ 買家日前提出司法覆核。（資料圖片）

政府於2012年為應對樓市過熱而修訂《印花稅條例》，推出樓價15%的買家印花稅，除非物業的所有買家均為代表其本人行事的香港永久性居民。有買家以信託形式代他人購入觀塘道1個住宅單位後，向印花稅署署長提交信託證明後，不獲豁免印花稅，買家日前提出司法覆核，質疑有關決定違反《基本法》所保障的私人財產權利。

申請人黃永華（譯音），於入稟狀報稱住址為油塘一公屋單位；答辯人印花稅署署長。入稟狀中指，政府於2012年10月表示為遏止樓市過熱及保障本港永久性居民房屋需要，故推出樓價15%的印花稅。申請人於2013年1月以約718萬元，以信託形式代買家黃先生購入觀塘道55A號一個住宅物業，申請人其後於2016年6月向答辯人提交證明，指她僅以信託形式代為購入物業，物業的實益持有人為香港永久性居民，因此理應獲豁免15%的印花稅。

惟答辯人最後認為申請人的情況並不符合《印花稅條例》29CB(2)(a)條的豁免條件，因此向申請人徵收約107萬元印花稅。申請人曾向高等法院上訴庭提出上訴，惟上訴庭認為有關爭議應透過司法覆核處理，因此暫緩申請人的上訴。

申請人於入稟狀中續指，政府的相關政策是為了優先保障本港永久性居民的住屋需要，但要達到上述目的，根本沒有需要讓香港永久性居民的受託人不獲豁免，加上政府於2012年的新聞稿中，亦沒有表明獲豁免的買家必須是代表其本人行事，反而答辯人向申請人徵稅，會剝奪真正買家置業的優先權利，違反《基本法》105條所保障的私人財產權利。

申請人因此入稟，要求法庭裁定《印花稅條例》29CB條對香港永久性居民作為物業實益擁有人的權利構成不合比例的限制，因此屬違憲。

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記者：楊詠渝