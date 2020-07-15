【Chill Club】駱振偉圖夢推出個人單曲　入行13年Thor感激太太支持

▲ 駱振偉推出個人單曲。（唱片公司提供）

駱振偉（Thor）為人認識，多是ViuTV節目主持身份，直至近期在ViuTV音樂節目《Chill Club》當主持同時又演繹歌曲廣受好評。Thor2007年參與一個歌唱比賽，並獲得金咪大獎以歌手身份入行。不過遺憾是，13年來Thor無緣入錄音室擁有自己的歌曲；到最近才終獲得機會推出首支個人單曲《成熟‧不了》，Thor更獲老婆力撐陪拍MV。

新歌《成熟‧不了》獲得《Chill Club》中的the Chill Club Band及梁栢堅的加持，包攬曲詞編監的工作，令Tho唱出入行多年的心聲。

第一次當主角，Thor份外緊張，與導演構思如何拍攝MV時，也思前想後。Thor一直以為拍MV好舒服，但因為邊拍邊唱了《成熟‧不了》多遍，再加上演出時眼神又要很堅定十分用神，Thor在現場才真正體會到拍攝MV會有多累，不過他十分享受這次的全新體驗。

▲ Thor感激丹麥籍太太支持。

對於首次成為主角，Thor坦言有壓力，同時也感到受寵若驚，他說：「入行十多年，時間不長亦不短，但鏡頭長期對住我的機會不多，所以一Roll機，我是緊張、有壓力，因為不只首歌屬於我，且我身邊還有很多人為我工作，那刻內心只是識得不停『嘩！嘩！嘩！』，實在好感激大家幫我完成MV。」

為了答謝，Thor拍攝當日就請經理人幫忙買飲品慰勞工作人員，而向來甚少前來探班的丹麥籍太太Katrine，拍攝當日亦有現身為Thor打氣，令Thor十分感動，他說：「我工作一向好專心，不喜歡打擾我，所以老婆好少來現場探班，但她難得來探我，好難得。」

除了主持人與演員的身份外，如今Thor更成為了歌手，在競爭激烈的樂壇裡，Thor了解到只有唱出水準才能過關，所以即使近日看到有網民批評他的唱功，他也照單全收，並說：「我都知自己有不足之處，會努力改善，唱好每一首歌，感動每一個聽眾。」