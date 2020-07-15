【大學性醜聞】威廉凱特母校爆出性醜聞　涉數百人遭性侵毆打逾20宗強姦

▲ 英國威廉王子與夫人凱特的母校聖安德魯斯大學爆出性醜聞，涉及受害者達數百人。

英國威廉王子（Prince William）與夫人凱特王妃（Kate）母校聖安德魯斯大學（University of St. Andrews）爆出性醜聞，數以百計學生和舊生在一個社交平台帳號匿名指控，曾在校園內遭性侵及毆打等，當中逾20宗屬強姦，矛頭指向校內的兄弟會組織成員。

英國聖安德魯斯大學是威廉王子和凱特的母校，創立於1413年，是英語國家中第三古老的大學，在全球高等教育機構排前列位置。該校現時在2020 QS世界大學排名第100。

▲ 威廉和凱特曾重返母校。（法新社）

涉強姦企圖性侵和暴力

據美國有線電視新聞網（CNN）報道，近日社交平台Instagram出現一個名為「聖安德魯斯倖存者」（St Andrews Survivors）的帳號，多名學生和舊生匿名講述自己曾在校內遭性侵的經歷，至今發表了數十篇涉強姦、企圖強迫性交、暴力和威脅的文章，多達幾百人涉事，當中強姦佔逾20宗，引起外界譁然。

該帳號創辦人指出，該帳號不附屬於大學，只希望利用這個匿名平台，讓受害人安全地講述受害經過。

▲ 多名學生和舊生在「聖安德魯斯倖存者」帳號，匿名講述自己在校內遭性侵的經歷。（網頁截圖）

矛頭指向校內兄弟會成員

很多控訴的矛頭指向兄弟會組織「Alpha Epsilon Pi」（簡稱AEPi）在該校的分會成員。AEPi成立於1913年美國紐約大學（New York University），創辦人為11位猶太人。AEPi現已發展成跨國兄弟會，在英國、美國、加拿大、英國、以色列和澳洲等皆有分會，Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）和政商界名人都曾加入AEPi。

該組織早前發聲明指，在事件曝光前全不知情，形容事件噁心，絕不容忍會員有性侵等行為，聖安德魯斯分會已即時凍結嫌疑人的會籍，並開始除籍程序。

大學發言人︰正協助受害人

聖安德魯斯大學發言人表示，他們已聯絡到有關帳號的管理人，向受害人提供協助及輔導，並協助他們向校方正式投訴或向警方舉報。

蘇格蘭警方表示，正與校方合作展開調查。而校方將於下一個學年，強制所有入學學生參加「同意性行為」和反強姦文化的相關教育。

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責任編輯︰林綺玲