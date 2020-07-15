【消委會】5G手機Samsung三星OnePlus獲4.5星　充滿電可用32小時或以上

▲ 消委會驗測多款5G手機，其中三星及OnePlus系列獲4.5星。

全球開始5G電訊服務，多個手機品牌亦推出5G新手機，消委會最新一期就實測11款5G智能手機及4款4G智能手機。測試發現樣本於電池及耐用程度表現懸殊，9款於跌落地面100次後出現損壞，耐跌能力欠佳。

充電功能

11款5G智能手機及4款4G智能手機，售價由$3,999至$19,888。測試模擬樣本在實施情況下（包括待機、上網、打電話及使用GPS定位）電池可使用時間，發現樣本可使用時間由16.5小時至37小時不等。

較持久的樣本有三星Galaxy S20 Ultra、小米Note 10，充滿電可用36小時以上。在充電速度方面，各樣本充滿電需要0.8小時至2.5小時不等，其中13款需時1.3小時或以下。充電速度較快有Oppo Find X2 Pro、華為Mate Xs，充電15分鐘電量已達50%或以上。

整體電池表現出色的樣本為三星Galaxy S20 Ultra、S20+及小米Note 10，充電只需1.3小時或以下，充滿電可用32小時或以上。

耐跌撞測試

耐跌撞測試模擬將手機在0.8米高跌落可地面100次，9個樣本跌撞100次後機背或屏幕出現裂痕。其中華為Mate 11 Xs及三星Galaxy Z Flip配備可摺疊式屏幕，屏幕在打開的狀態下都未能通過測試。華為Mate 11 Xs更在跌撞50次後機背出現裂痕，屏幕出現死點。

拍片拍片

測試在不同情況下進行拍攝，例如模擬日光及較暗環境，使用放大鏡功能等。各樣本表現相若，獲3.5至4分。其中三星Galaxy S20、S20 Ultra及S20+以主鏡頭拍攝的影片畫質細緻，華為Pro 40前置鏡頭拍片質素不俗。小米10 Pro則於低光環境及廣角模式下拍照質素較佳，以上5款均獲4分。

總結不同項目，消委會認為三星Galaxy S20系列及OnePlus 8系列，共5款手機總評分較高，同樣獲4.5分。

以下為5款手機的測試詳細評分：

牌子 型號 大約淨機價 整體電池表現 整體照片及影片功能 耐用程度 總評 三星Samsung Galaxy S20 $6,998 4.5分 4分 4.5分 4.5分 三星Samsung Galaxy S20 Ultra $10,998 5分 4分 3分 4.5分 三星Samsung Galaxy S20+ $7,998 5分 4分 2.5分 4.5分 OnePlus 8 Pro $7,998 4分 3分 4.5分 4.5分 OnePlus 9 $5,998 4.5分 3分 4.5分 4.5分

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責任編輯：王俊賢