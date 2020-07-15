【公屋加租】房委會免租兩個月抵銷加幅　富戶也受惠

▲ 房委會主席兼運輸及房屋局局長陳帆，早前稱將向出租公屋租戶，提供兩個月租金寬免。（資料圖片）

根據《房屋條例》，房委會於9月需按機制，出租公屋加租9.66%。不過因應近期經濟發展，據了解房委會擬為公屋租戶，提供兩個月租金寬免，即大致抵銷租金加幅對租戶的財政負擔，實際上形同凍租。

據了解，就向公屋租戶提供兩個月租金寬免的實施安排，將於下周一（20日）房委會資助房屋小組討論。房委會計劃於今年9月及10日免租；或分開兩次免租，分別於今年9月及明年9月分別免租1個月，有待小組討論議決。

至於需繳付額外租金的公屋租戶，即繳倍半或雙倍租金的富戶，淨租金部分也可獲免租，但他們仍須繳付額外租金部分及差餉。

早前政府就公屋加租9.66%，月初已諮詢立法會議員意見，有意見要求政府免租3個月，紓緩租戶經濟負擔；但據了解房委會認為，免租兩個月已大致達到凍租效果；加上因應經濟環境嚴峻，政府已為公屋租戶提供代繳租金及差餉寬免，大致令今年公屋租戶，可節省相等於3.14個月租金。

至於有議員建議檢討現行租金調整機制，據悉房委會認為，現行機制提供客觀法定基礎，指明房委會需按公屋租戶，過往兩年的收入變動來調整租金；而現時加租設「封頂」一成安排，減租則無下限，相信現行方案較其他方案，更有效持續和客觀地確保公屋租戶的負擔能力。

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責任編輯：吳卓峰