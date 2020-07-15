【屯門色魔】屯門置樂花園疑現色魔　夜歸女子稱遭扣頸撞牆掙扎逃出

▲ 有女士聲稱在屯門置樂花園一帶，遭不明男子襲擊，提醒夜歸人士小心。

多年前屯門色魔令人聞風喪膽，近日再有網上傳言指，有女士聲稱夜深時分在置樂花園一帶，遭不明男子扣壓頸部，企圖襲擊不果。施襲者事後逃逸，事主則報警處理，並在網上分享事發經過，提醒夜歸人士小心。

有網民在網上討論區「連登」發帖，分享數張網上截圖，一名女士表示上周五（10日）晚上回家途中，途經屯門置樂花園中國銀行門外，被不明男子用左手扣壓頸部，事主當下呼吸困難，難以發聲，並感到施襲者企圖把她撞向牆壁。

事主經角力後掙開對方，而施襲者就往華都花園方向逃跑。事主表示，她在掙扎過程中並未看清施襲者長相，但就記得他是穿紅藍橫間的白色恤衫、西褲及皮鞋，年約20多至30歲，而事主事後已向警方報案，並呼籲屯門女街坊小心。

另有網民亦指，在置樂花園中國銀行附近，最近數天凌晨時分都有不明男子會出現，相繼有女子表示被跟蹤、搶電話或從後扣壓頸部，施襲者事敗後都會往華都花園方向逃走。

警方列非禮案進一步調查跟進

警方表示接獲一名25歲女子報案，稱數天前在屯門青海圍遭一名男子非禮。報案女子稱，該男子案發時身穿藍白間條上衣、深色西褲及皮鞋，年約20至40歲，身高約1.75米，短髮瘦身材。經警方初步調查後，列作非禮案進一步調查跟進。

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責任編輯：羅嘉欣