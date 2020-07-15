【新冠肺炎】直言隔離生活「太可怕」　巴西總統要求再檢測如呈陰性將返回工作

▲ 巴西總統要求再檢測如呈陰性將返回工作。

新冠肺炎疫情持續，巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）日前確診新冠肺炎，需要隔離。不過博爾索納羅昨（14日）又宣佈因為難以忍受隔離生活，打算再次受檢，假如呈陰性，將恢復工作。

65歲的巴西總統博爾索納羅在官邸接受美國有線電視新聞網巴西頻道（CNN Brasil）電話訪問時表示，由於難以忍受被隔離，所以打算在當地時間星期二再次進行檢測。

我很焦急地等待結果，因為我不能忍受留在家中隔離的生活。太可怕了。

又有外媒拍攝到，博爾索納羅在隔離期間，戴著口罩於官邸外餵美洲鴕鳥，期間疑似被啄手。

▲ 博爾索納羅在隔離期間，戴著口罩於官邸外餵美洲鴕鳥。（AFP）

他表示，目前感覺「非常好」，沒有發燒或呼吸困難，也沒有出現失去味覺這種新冠肺炎的常見症狀。如果再次檢測後呈陰性，他會返回工作崗位，否則，還要再等幾日。他還稱，希望最長能在一週內恢復活動。

博爾索納羅於7月7日宣佈確診，巴西總統府翌日也發表聲明指截至7月3日，在總統府工作的3,400名公務員中，有108人感染新冠肺炎。

博爾索納羅當日在總統府親自見記者公佈確診消息時，曾在記者面前脫下口罩強調：「看看我的樣子，我很好」，舉動嚇怕在場傳媒。當日有CNN巴西台、TV Record及巴西電視台多家媒體出席採訪，目前記者均已接受檢查，在有結果之前將會在家工作。

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責任編輯：羅嘉欣