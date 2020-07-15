【對抗ADHD】著名YouTuber大J公開患ADHD　自小被標籤曳學生做功課難集中

▲ 著名YouTuber大J近日公開自己患有ADHD，需看精神科治療。

追隨者人數直逼一百萬的網紅大J，最近公開承認自己要睇精神科。我不僅沒有絲毫嫌棄，反而覺得大J更可愛，他委實貫徹了向來「有嗰句講嗰句」的豪爽豁達風格。更何況於現今開明世界裏，即使是精神病但沒問題啊（對，我是煲金秀賢的韓劇煲到上腦了）！

那麼，究竟大J是患了甚麼病？哦，原來是ADHD（Attention Deficit / Hyperactivity Disorder）「專注力不足/過度活躍症」。

大J回想小時做功課總是難以集中精神，做一會就定要跑開做其他事情。坐下來時腳又不自控地搖晃，搞到爸爸要用筷子拍打他的腳。「坐不定」的孩子經常被標籤為「曳」、「搞事」，其實當中不知有多少孩子是聰明絕頂、創意無限的，相信大J正是其中的一個吧！

那麼患ADHD的成年人又是甚麼模樣？大J說他經常會當別人說話時插嘴或鋒轉話題，精神科醫生說是衝動的表現，我倒猜想是那人說話緩慢乏味，令轉數快的大J吃不消呢！

不過，經常忘記帶重要物件又或時常遺失隨身物件，倒是大J要認真需要改善的事情，但情況又不算想像中嚴重。

我就有一個朋友囑咐她患有ADHD的丈夫將二萬元存入銀行，結果他的丈夫拿着四萬元現金回來，存錢卻變成了提款，氣得太太頭頂冒煙，大J的漂亮太太也會身同感受嗎？

大J最後呼籲家長們，若懷疑子女患了ADHD，不要介意，該盡快診治才是明智的。

原文刊於《經濟日報》收費專欄「會笑媽媽」。

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