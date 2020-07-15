  • 32°C
香港時間 : 2020715日 (週三) 16:24
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫市求生】新限聚令禁食店晚上堂食　林秀怡經營餐廳自救盼度逆境

娛樂 14:26 2020/07/15

分享：

熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

加辣版的限聚令正式生效，食肆由下午6時到清晨5時不能堂食，只許外賣，餐廳亦只能開放6成座位，不少經營食店的藝人，在疫市下更感生意難做，其中有份投資餐廳的林秀怡，坦言加辣的限聚令，對生意一定大受影響，只好見步行步。

林秀怡早前跟友人在旺角合夥經營餐廳FooDo，（Kirby）接受TOPick訪問，談到限聚令對經營餐廳的影響，她坦言：「這次的限聚令跟之前大致一樣，已習慣了它對我們（餐廳）的影響，相信會少了一半生意可做。」

林秀怡樂觀面對疫情。（經濟日報圖片）

【明星理財】林秀怡陪母抗癌體會親情可貴　Kirby戰勝逆境與男友置業組愛巢

今日7月15日起，食肆由下午6時到清晨5時不能堂食，只許外賣。林秀怡跟拍檔亦跟隨變陣。她稱：「今天第一天嘗試晚上只做外賣，我們的措施就是賣多了裝Pizza的盒，需要視乎今晚的人流如何，因為我們沒試過只做外賣。」

Kirby指因為餐廳平時較少人買外賣，故她們店內沒有送外賣的服務，也沒有請外賣員，所以只有現時顧客只能外賣自取。

她表示近日疫情生意還可以，只是早前因應限聚令減少了餐桌，以致沒法容納更多食客。

Kirby無法擔心食店生意有多大影響，現時全港飲食業都要一同面對：「健康最重要，我都不鼓勵大家外出食飯。」

【疫市求生】新限聚令下估計餐廳生意額跌4成 　黃婉曼：情況一定不樂觀

黃婉曼：情況不樂觀

另外，主播黃婉曼(Icy)在將軍澳經營餐廳Rise kitchen，集餐廳、甜品店及烘焙工作室於一身，她直言新限聚令下，生意額保守估計跌4成，情況很不樂觀。
Icy更估計餐廳生意額，最少減4成。

黃婉曼在將軍澳開設食店。（經濟日報圖片）

她認為現時可以做的措施是推廣外賣，並表示：「其實這些措施之前已做了，現在也無計可施，最重要加強防疫，員工和食客的安全是最重要的事。」

記者：梁樂欣、招美寶

相關文章

【飛虎之雷霆極戰】好老闆黃宗澤奉行「三不政策」　不結業不裁員不減薪：我會撐住
18:13 2020/05/29
【飛虎之雷霆極戰】好老闆黃宗澤奉行「三不政策」　不結業不裁員不減薪：我會撐住
【明星理財】《開心速遞》杜大偉20年前已成功上車　膽粗粗創業5年開5間火鍋店
13:51 2020/07/06
【明星理財】《開心速遞》杜大偉20年前已成功上車　膽粗粗創業5年開5間火鍋店
【疫市求生】前主播黃婉曼直言餐廳經營困難　繼續請人：大家一齊捱過這一關
16:02 2020/04/03
【疫市求生】前主播黃婉曼直言餐廳經營困難　繼續請人：大家一齊捱過這一關
娛樂人物職業 林秀怡 演員 限聚令 黃婉曼 主播 疫情 旺角

最高瀏覽

【不倫戀】無視丈夫及小二兒子在家　40歲人妻與14歲中學生發生性關係
13:58 2020/07/14
【不倫戀】無視丈夫及小二兒子在家　40歲人妻與14歲中學生發生性關係
【新冠肺炎】深喉唾液測試準確度較高　一文睇9間醫療機構檢測收費及時間
18:00 2020/07/14
【新冠肺炎】深喉唾液測試準確度較高　一文睇9間醫療機構檢測收費及時間
【新冠肺炎】本港疫情反彈 消息：今日至少增50宗確診個案
13:12 2020/07/14
【新冠肺炎】本港疫情反彈 消息：今日至少增50宗確診個案