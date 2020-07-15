【疫市求生】新限聚令禁食店晚上堂食　林秀怡經營餐廳自救盼度逆境

加辣版的限聚令正式生效，食肆由下午6時到清晨5時不能堂食，只許外賣，餐廳亦只能開放6成座位，不少經營食店的藝人，在疫市下更感生意難做，其中有份投資餐廳的林秀怡，坦言加辣的限聚令，對生意一定大受影響，只好見步行步。

林秀怡早前跟友人在旺角合夥經營餐廳FooDo，（Kirby）接受TOPick訪問，談到限聚令對經營餐廳的影響，她坦言：「這次的限聚令跟之前大致一樣，已習慣了它對我們（餐廳）的影響，相信會少了一半生意可做。」

▲ 林秀怡樂觀面對疫情。（經濟日報圖片）

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今日7月15日起，食肆由下午6時到清晨5時不能堂食，只許外賣。林秀怡跟拍檔亦跟隨變陣。她稱：「今天第一天嘗試晚上只做外賣，我們的措施就是賣多了裝Pizza的盒，需要視乎今晚的人流如何，因為我們沒試過只做外賣。」

Kirby指因為餐廳平時較少人買外賣，故她們店內沒有送外賣的服務，也沒有請外賣員，所以只有現時顧客只能外賣自取。

她表示近日疫情生意還可以，只是早前因應限聚令減少了餐桌，以致沒法容納更多食客。

Kirby無法擔心食店生意有多大影響，現時全港飲食業都要一同面對：「健康最重要，我都不鼓勵大家外出食飯。」

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黃婉曼：情況不樂觀

另外，主播黃婉曼(Icy)在將軍澳經營餐廳Rise kitchen，集餐廳、甜品店及烘焙工作室於一身，她直言新限聚令下，生意額保守估計跌4成，情況很不樂觀。

Icy更估計餐廳生意額，最少減4成。

▲ 黃婉曼在將軍澳開設食店。（經濟日報圖片）

她認為現時可以做的措施是推廣外賣，並表示：「其實這些措施之前已做了，現在也無計可施，最重要加強防疫，員工和食客的安全是最重要的事。」

記者：梁樂欣、招美寶