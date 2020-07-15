【星二代】張兆輝一家為16歲愛女慶生　嚴父不縱容子女鼓勵自食其力

▲ 張兆輝一家跟女兒慶祝16歲生日。

藝人張兆輝與太太郭碧妍育有一對子女，昨日（14日）是其幼女張卓姿（Twiggy）的16歲生日，適逢由今日起政府收緊限聚令，晚上六時後禁止餐廳堂食。張兆輝一家四口把握「最後機會」在外用餐，為愛女慶生。

張兆輝的幼女Twiggy昨日16歲生日，一向疼愛女兒的他特地安排了一家四口到位於跑馬地的著名意大利餐廳用膳，現場更有樂隊伴奏。

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▲ 一家四口樂也融融。（Facebook圖片）

張兆輝抱著Twiggy與蛋糕合照，又向愛女送吻：「我的寶貝珠Twiggy cheung happy 16th birthday, Love you forever！無法用言語表達我對你的愛，願你健康快樂開心成長！」

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已經長得亭亭玉立的Twiggy一副美人胚子，留著一頭長髮清純可人，張兆輝曾揚言不捨得愛女到外國讀書，不過為了前途還是決定要放手，讓她與哥哥到英國升學。

▲ 張兆輝吻賀女兒。（Facebook圖片）

不會為子女置業

早前因為疫情問題，張兆輝馬上安排兄妹倆返港。適逢Twiggy生日正日，正是政府收緊限聚令的前夕，張家四口趕上「尾班車」，在晚上六時禁止堂食的規令生效前，享受了這頓「最後晚餐」。

▲ 16歲Twiggy亭亭玉立。（取自微博）

57歲的張兆輝對子女一向很著緊，但亦一套個人教育之道，他較早前接受TOPick訪問時，曾透露未有打算將物業傳承給下一代，並希望他們能靠自己努力，輝哥指：「我不會留給他們，讓他們知道將來都好辛苦，好似我這樣供樓。」

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