【Trouble 2】子女say no不代表奀皮　家長應教疏導情緒︰責罵會刺激孩子反抗

▲ 孩子鬧脾氣時，家長毋須動怒，應教理解他們的難處以疏導情緒。（i-stock圖片）

讀書時，我經歷過一段情緒低谷，學習壓力、朋輩關係、家庭管束、青春期的叛逆，情緒常處於對抗和翻滾狀態，內心難以平靜。

執着完美，令我不自覺地將生活中的瑕疵放大；渴望認同，令我對別人無限在意，逐漸失去了自我。

然而，我並沒有因此而變得快樂。因為，無論我多麼的努力，都不能達至完美；就算我怎樣討好他人，也總有不認同我的人。

後來多得社工的疏導和教會幫助，我花了很長時間才學懂面對情緒，放下執着。對於控制不了的事，我跟自己說︰「再想也於事無補，下次再努力吧。」

最初，我可能會為一件不稱心的事憋着一星期，透過不斷練習，憤怒、鬱悶的時間逐漸縮短，我亦變得比從前豁達，找到解開情緒牢籠的鑰匙。

這段經歷，深深影響了我的教養觀。作為家長都希望孩子健康，吃得健康，多做運動，早睡早起；於我，更重要是心靈健康，情緒張弛有度，才擁有快樂心靈。

踏入兩歲，很多人稱呼這階段為「Trouble two」，認為這段時間開始要鬧、要罰、要管教。我不認同這個負面的叫法，他們不過是經歷一個有主見的兩歲，或許他們經常say no，但是拒絕不代表「奀皮」。

當孩子拒絕吃飯，除了大聲叫他吃、剝奪他的玩具時間威脅他吃，可能更需要停低聆聽他說為甚麼不吃。

鬧他、罰他，只會激發他的情緒，增加反抗，日後拒絕溝通，對情緒控制、對親子關係、對解決不吃飯問題都沒幫助。

在他鬧脾氣的時候，家長毋須動怒，教他疏導情緒，理解他的難處，對症下藥逐一擊破，讓他自小學會不情緒化地解難，長遠更有脾益。

原文刊於《晴報》專欄「B經之路」，原題為「情緒管理 從小鍛練」。

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