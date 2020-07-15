【租置貨尾】至少441伙公屋目標年底推售　一五折售14萬元起

▲ 黃大仙鳳德邨是租置屋邨之一，約有18.6%單位仍屬出租公屋，有待出售。（湯炳強攝）

房委會正研究加快推售公屋「租置計劃」貨尾逾4萬個單位，據了解房委會計劃向現時「租者置其屋」轄下屋邨租戶，提供額外17.5%折扣，鼓勵現租戶購買其現居單位，建議由8月1日起生效，為期一年。房委會最新已回收441伙租置單位，料最快年底以市值一五折至一八折，隨綠置居銷售計劃推售，售價約14萬元起。

按現行租置計劃政策，現租戶在其租約首年內，購買其單位可享35%特別折扣優惠，租約第二年內的折扣就是17.5%，第三年之後就再無折扣。政府為了鼓勵現租戶購買其現居單位，建議由8月1日起，向不再享有任何折扣優惠的租戶，提供17.5%折扣，為期一年。

在措施推出時，或有部分租置單位正處於交易進行狀態。據悉房委會建議容許這些租戶，選擇撤銷這些正在進行的交易，而毋須被房委會沒收2,500元意向金，供他們重新申請，以新折扣優惠購入單位。

▲ 於441伙有待年底出售的租置屋邨貨尾之中，鳳德邨至少有12伙。（湯炳強攝）

首批回收貨尾單位 目標年底推售

至於日後租置單位的銷售安排，房委會建議一年推售兩次，分別在每年居屋和綠置居銷售計劃，各推售一次；目標買家擴展至只限於綠表人士，但不會享有額外折扣。

定價方面，房委會建議租置屋邨現有租戶，以及綠表申購租置公屋貨尾的申請人，兩類買家也採用同樣的定價機制，確保公平。而一旦部分單位於推售期內「無人吼」，房委會將按兩年一度的定價檢討，調整單位價格，,再順延至下一次銷售期推售。按現時貨尾單位售價，定價介乎14萬元至126萬元不等。

轉讓限制方面，買家首兩年不可在公開市場和第二市場轉讓單位，但可以原價售回房委會；第三年後就可以向房委會補價後於公開市場出售，或於第二市場放售。

截至今年3月中，房委會已回收441伙供出租的租置單位，將翻新這批單位，目標是年底隨綠置居計劃出售。

房委會委員招國偉認為，年底推售至少440多伙租置單位貨尾是好事，供綠表戶有更多選擇，選購售價相對平的公屋；但房委會沒有提供額外折扣，憂慮對綠表戶「轉租為買」的吸引力不夠大。

以上建議料有待房委會資助房屋小組，下周一（20日）開會通過。

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記者：吳卓峰