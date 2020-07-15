威院女醫生涉收病人1.9萬「帝舵」手錶　男病人承認送手錶答謝醫生救命之恩

▲ 被告雷頌恩為醫院管理局副顧問女醫生。

醫院管理局副顧問女醫生涉從男病人接受1隻1.9萬元手錶，作為提供治療的誘因或報酬，醫生被控公職人員接受利益罪，而病人則被控向公職人員提供利益罪，案件今（15日）於沙田裁判法院開審，控方開案陳詞指，病人承認因醫生曾救他性命，他送上手錶是為了表達謝意。

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被告雷頌恩（41歲），案發時為醫管局轄下威爾斯親王醫院內科及藥物治療部副顧問醫生，被控1項公職人員接受利益罪。案中另一被告為邱玉來（57歲），報稱公司東主，被控1項向公職人員提供利益罪。

雷被控於2016年12月26日至2017年10月3日期間的某日，在無合法權限或合理辯解下，從邱接受1隻價值1.9萬港元的手錶，作為她在威院向邱提供治療和意見的誘因或報酬；邱則被控在相同情況向雷提供手錶。

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案件今開審，控方開案陳詞指，邱於2016年6月因肺炎而到威院內科病房接受治療約1個月，雷是他的其中1名主診醫生。邱康復出院後，於案發期間，有定期回醫院覆診，及後因肺炎再次入院。2016年12月，邱購買1隻1.9萬元的「帝舵」手錶，及後將手錶交由威院登記護士轉交雷，雷將手錶帶返住所，但未有作出申報。

邱於警誡下承認，送錶是因為雷救了他一命而表達謝意。雷警誡下承認接受手錶，她亦知道邱送錶的原因，她曾致電對方，表示禮物太貴重，希望退回手錶，但對方拒絕，而雷曾詢問另一位顧問醫生意見，認為收下手錶並無不妥，於是將之保留。

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醫院管理局新界東醫院聯網人力資源總經理梁家聖醫生作供指，醫管局的內聯網上載了1份人力資源政策手冊，內容表明醫管局員工收受利益時，該利益歸所屬部門，而員工必須填表格申報，提交部門主管後，主管會作出建議，並將申請提交人力資源部門審批，最後由行政總監或院長作出決定。

梁又指，醫管局轄下醫院為公營機構，員工應避免令公眾誤會收取利益後會獲得回報或優待，而應拒絕收取利益，亦必須作利益申報。聆訊下午續。

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記者：林欣樂