涉深水埗非禮3歲及6歲女童　7旬退休老翁被控還押候訊

▲ 案件在九龍城法院提堂。（資料圖片）

7旬退休老翁涉於今年7月，在深水埗富昌邨非禮3歲及6歲女童，被控2項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為，涉案老翁今（15日）被押往九龍城裁判法院提堂。被告暫毋須答辯。案件押後至9月9日再訊，以待警方進一步調查，被告須還柙候訊。

被告黃新發（78歲），被控2項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為。控罪指， 被告於2020年7月1日及13日，分別在深水埗富昌邨富悅樓休憩處及富旺樓外，向年齡在16歲以下的兒童X及Y，作出嚴重猥褻行為。

控方申請案件押後，以待警方翻查閉路電視，及嘗試為兩名事主進行錄影會面，並反對被告保釋。裁判官將案件押後至9月9日再訊，並拒絕被告保釋申請，被告須還柙候訊。

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記者：王仁昌