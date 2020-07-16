【正能量】輪椅為伴無懼環境限制積極遊玩尋樂　殘疾Blogger：不要錯過人生的美好事物

▲ 20歲才開始接觸交通工具、獨自外出，素嬣一直抱着「想做一般人」的心態。

因頸椎腫瘤壓住神經綫，素嬣從小就要坐輪椅。這輛四輪車雖然改變了她的生活方式，但不改她享受生活的心態。會周圍食、去玩、去旅行，遇到感興趣的事就會試，她說：「普通人一個，唯一不同就只是多了張輪椅。」以樂觀、積極的心態，感染更多同路人。

小時候讀特殊學校、住宿舍，素嬣甚少外出。出入會坐復康巴，點對點接送，故對香港街道、交通工具等，一直都未有太大認識。因為不方便，她甚少與家人外出，也不太願意。

住宿舍時不太會出街，外出的話基本上是一條龍服務，沒機會自己付款、坐車。 我曾覺得坐輪椅是一件好慘的事，哪裏都去不了。當時坐輪椅並不普遍，會覺得自己好麻煩、『佗手掕腳』。

移居外國學一人遊 兩個鐘長途車自己搭

直至因為家人移民，素嬣有機會到外國升學，才由零開始接觸外面的世界，過一般人的生活。不過，環境轉換、語言障礙都是新挑戰。

素嬣說：「初期都不想、不敢去試，後來就覺得既然來到，就別浪費這個機會，因為都怕悶嘛。想出去就自然就會找資料準備，個腦只想著怎樣計劃路線，已經沒空間擔心了，試吓唔使死嘅。」

▲ 在外國生活，素嬣坦言曾擔心過，但迫着都要試，慢慢把膽子練大。（被訪者提供）

喜歡逛超市、去郊外睇景，素嬣便做足事前工夫，記下交通方法，熟讀地鐵版圖，再周圍玩。當然都撞過板，坐錯鐵路方向，也成了一份學習經歷。

個人要細心謹慎，因為不可出錯，錯了不知可向誰求救。我住在城內，要去郊外的話就要坐長途車，試過坐一、兩小時車，都是我一個人去。

外國亞洲差異大 偶受奇異目光會介意

從小到大都比較獨來獨往，素嬣特別享受一個人的時光。「家人或朋友雖然有車，但輪椅上不了。如果他們跟住我去，變相只可陪我行，反而更累。所以自己一個去更好，不用等來等去。」外國的社會文化跟香港不一樣，普羅大眾的目光較溫和，也漸漸令素嬣接受自己。

他們不覺得坐輪椅有甚麼問題，不當是一回事，慢慢我都學習了這份態度，只是較不方便而已。 反而香港，出街仍然會被人望，其實都不舒服、會介意，但沒辦法啦，也不知道如何能令他們平常看待。

▲ 相較香港，外國、台灣的無障礙設施較完善。（被訪者提供）

外國人可能望幾秒，亞洲人會追視，即使行到好遠仍會望，有時都尷尬。「我的輪椅可以升高，方便與站着的朋友聊天，有人就會好大聲說：『嘩，她的輪椅可升高！』我會覺得，那又如何？」

坐輪椅去旅行 10年旅伴陪練膽

完成學業後，素嬣8年前回流香港。其後，她開展了另一個新挑戰：去旅行。

以前在外國，玩完就會即日回家，不會在外面過夜。若去台灣、日本、韓國這些地方，要花更多時間去找無障礙的房間、資料等。

而因在外過夜，生活、自理都需要朋友幫忙，素嬣有個認識超過10年，一起去過許多地方的健全旅伴。二人知道要怎樣配合對方，也會互相幫助。

好朋友不只陪伴素嬣，更成為她踏出舒適區的動力。試過有面積較小的日本小店，只能坐10人左右，輪椅一入就佔了全店三分二位置。即使老闆歡迎素嬣入內進食，她也覺得尷尬。「要全間店的人起身讓你進去，我好怕成為焦點，這個心理關口好難衝破。」

▲ 素嬣曾去過台東玩滑翔傘。（被訪者提供）

但旅伴隨之鼓勵：「進去吧，反正去一次而已，別人又不會記得你。」素嬣補充：

其實我個人之所以變得大膽，他影響我好多。『試吓囉，唔得唔會死㗎』這些大無畏的精神，都是從他身上學到的。 我能好信任他，而他又不介意，這是件好難得的事。

開Page做blogger 為同路人解惑

3年多前，素嬣開設Faceboo專頁「Look • 轆出去試啦」，分享飲食、旅遊資訊。不少同路人不敢去旅行，也會向她查詢，如怎樣把輪椅寄艙、找無障礙旅店等，都是常見的問題。

素嬣「身先士卒」去試，把自己的經歷告訴他們，減輕他們的憂慮。「不敢去旅行，源於有好多未知的事情。他們或不知道原來有解決方法，但事前要找資料、累積經驗。」

例如去日本，要住平價的東京酒店，通常都好細，細到有機會輪椅入到，但洗不了澡。這些事如果解決不了，輪椅人士或者寧願不去。若住較大的民宿，又怕無障礙設施欠奉、交通不便，住空間大些的酒店，可能價錢又超出預算。素嬣說：

我試過哪些價錢、空間都不錯，就告訴他們。站在我們的角度，這些都不是『濕碎』的事，解決不到也許就不能去了。 我的習慣是以圖片分享，因為能看得到，比起描述更加重要，你也會知道適不適合。

門口闊度、浴室設備都以照片解說，一目了然。「他們的擔憂也是我的擔憂，我好了解。如果我解決到，他們都可以。」

▲ 與其他香港人一樣，素嬣差不多一放假就會去旅行，至今去過10次以上。（被訪者提供）

居住環境、行程安排可事先做足準備，但出遊總有些小意外發生過。坐飛機要寄電動輪椅，常常都令素嬣擔心。「最擔心的是在託運途中發生事故，或有部分破了壞了，去到當地又不知找誰幫忙，可能整個旅程都要躺着。」

試過去日本時，輪椅有一部分被撞破，幸好只是細微位，並不影響開車。又有次檢查過沒事，但就是開不了車，後來才發覺被拔走了電源綫，插好就沒事。雖然是虛驚一場，但已令素嬣極之深刻。

在港物色食玩勝地 「唔試好蝕㗎」

除了在專頁分享旅遊經歷，素嬣也會去試不同食店。有同路人總擔心店舖窄、門口有一級難進入，但素嬣抱着「試咗先」的心態，要享受生活。

香港的輪椅人士好習慣去商場的連鎖店，的確環境大、方便好多，但我覺得好悶，吃來吃去都是那幾類食物。 不如我用第一身經歷，告訴大家還有其他可以試。而且去小店，接觸的或者就是老闆，這些交流是連鎖店沒有的。

出發之前，她會先在網上看店舖環境，或直接致電查詢，了解是否適合輪椅人士。有時打算全日出街，素嬣更會隨身帶塊斜板，方便出入店舖。

▲ 素嬣指在大埔、沙田區覓食較好，港島區多斜路、樓梯，鋪位又窄，對輪椅人士來說不太方便。（曾耀輝攝）

走勻港九新界，素嬣遇過不少友善的老闆，有些更會特意開張小桌，方便她在店外吃。當然，也有輪椅進不了的店舖，她指不會將這些經歷放大，失敗了就再試另一間。

不試的話，或許會錯過好多外界美好的事物，好蝕啊！

20歲才開始接觸交通工具、獨自外出，素嬣一直抱着「想做一般人」的心態。小時候不懂的事情太多，到長大後敢於接觸、認識外界事物，經驗多了，對「一般人」的生活也多了認識。

發現原來自己都做得到，試得多就會做到。「有同事會問我乘車方法、如何轉車，以前我覺得，這些問題只有一般人才能答，但我現在答得到，覺得自己好厲害。他們會走來問我，我也覺得好開心。」

▲ 熱愛大自然的素嬣，去過石澳、東壩等較偏遠的地方，看準天氣、找好路線就出發。（被訪者提供）

健全、殘疾人士的生活方式有異，但如何享受生活，其實都一樣。周圍食、玩、去旅行，只要想做、敢試，其實也做得到。

實體環境有限制，這是無可厚非的，去到哪都會有。即使外國這麼開放，也會有不方便的時候。 我覺得最重要的是心態，你如何調整自己？其實調節自己，方便過調節環境。

記者：吳霆俊