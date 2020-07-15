【新冠肺炎】本港今日新增19宗確診個案　另有37宗初步確診個案

▲ 今日新增19宗確診個案，包括14宗是本地感染病例。

本港新冠肺炎疫情第三波爆發，社區持續出現感染個案，衞生防護中心公布本港今日（15日）新增19宗確診個案，14宗屬於本地感染個案，以及5宗輸入個案。另有37宗初步確診個案，估計今晚也會確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午公布疫情。

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生，當中7宗個案與早前的個案有關連慈雲山溫莎餐廳再有員工確診，是44歲任職廚師的女子，她住在慈康邨，2個女兒都確診。其中第1584宗女患者是入境處職員，防護中心會向有關職員派發樣本瓶接受檢測，更多個案詳情，即看：

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▲ 衞生防護中心提醒市民要保持社交距離，同時減少堂食，盡量買外賣。（程志遠攝）

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，提醒市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。



鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：伍瑋瑋、蘇文軒