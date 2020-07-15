被指鐳射筆照警車上警長　洗車工人襲警脫罪

▲ 被告今（15日）於西九龍裁判法院被判無罪。（資料圖片）

33歲洗車工人涉於去年12月中，在旺角用鐳射筆照射警車內的1名警長，被控襲警及管有攻擊性武器。經審訊後，被告今（15日）於西九龍裁判法院被判無罪。裁判官指，現場有大量人士，而且警長下車時視線離開襲擊者多於1秒，警長單憑衣著去辨識襲擊者並不穩妥。

被告林澤光（33歲）報稱洗車工人，早前否認襲擊警務人員及管有攻擊性武器共2罪。控罪指，被告於2019年12月15日在旺角雅蘭中心1期外襲擊警長3236，以及管有1枝激光筆，意圖將其作非法用途。

裁判官今裁決時指，案中警長供稱案發時他在車上被1名人士以鐳射筆照射眼睛，當時他循綠色鐳射光看見襲擊者，他隨即下車，並依照襲擊者的衣著及身材，識別到被告為襲擊者及作出拘捕，警長又供稱自己視線只離開了襲擊者1秒。

裁判官指，案發地點當時有大量人士聚集，而被告的衣著與其他在場人士差異不大，警長在沒有看見容貌的情況下，單憑衣著及身材去辨識襲擊者並不穩妥，而且警長當時須轉身下車，視線離開襲擊者的時間應該有3至5秒。

裁判官續指，被告身上的鐳射筆是在被告的左邊褲袋被搜出，警長作供時卻提到，襲擊者是右手手持鐳射筆射照警車，如果被告是該名襲擊者，理應將鐳射筆放到右邊褲。

裁判官亦考慮到，被告被捕後在警誡下曾向警員表示「阿sir玩下咋」，而裁判官認為這句說話不充以反映案發時被告有傷人的意圖，控方未能證明被告有使用涉案鐳射筆作非法用途的意圖。最終裁判官裁定被告兩項罪名不成立、當庭釋放。

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記者：王仁昌