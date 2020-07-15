【新冠肺炎】全球首宗胎兒子宮內染疫　男嬰出生數天後腦部發炎痙攣

▲ 法國研究的病例中，確定有胎兒在子宮內染疫。

新冠肺炎在全球的疫情未有緩和跡象，過往亦有孕婦染疫，令胎兒亦同受感染。有法國醫生近日於國際科學期刊《自然－通訊》（Nature Communications）發表研究，提及一宗胎兒在產婦子宮確診新冠肺炎的病例，認為這可能是首宗胎兒在子宮內染疫個案，慶幸男嬰出生後恢復狀況良好。

據英國《衛報》報道，法國巴黎Antoine Béclère醫院兒科發新生兒重症監護醫學主任Daniele De Luca，在《自然－通訊》期刊發表的病例研究，過往有多名確診嬰兒，醫生猜測可能是在子宮中受感染，不過，他們不能排除嬰兒在分娩過程中或分娩不久後被感染的可能性。

De Luca指出，之前無法證明胎兒在子宮染疫，是因為需要大量樣本，在緊急狀況下其實很難取得，

已經有一些疑似病例，但仍有不確定之處，因為沒有人有機會進行全部的檢查、確認胎盤的病理學。

胎盤發現最高水平病毒

而是次研究中確認胎兒在子宮內染疫的病例，是一名23歲母親在妊娠後期感染新冠肺炎，出現發燒和嚴重咳嗽的症狀，3月24日入院。入院3日後，醫護人員發現胎兒有不適跡象，於是為媽媽進行緊急剖腹產，嬰兒出生後隨時被送往新生兒重症監護病房並插喉。

從嬰兒肺部抽出來的血液和體液進行的測試顯示，確診感染新冠病毒，並排除其他病毒、細菌和真菌感染。更深入的測試亦顯示，該病毒已經從母親的血液傳播到胎盤，在胎盤中引發炎症，然後傳染給嬰兒，而嬰兒的胎盤中發現最高水平的病毒。

男嬰最初表現健康，直至第3日變得易怒，出現腦部發炎症狀及痙攣情況。醫生曾考慮是否使用瑞德西韋（remdesivir），但男嬰在沒有幫助的狀況下逐漸康復，因此並未獲得特定藥物，最近的掃描結果也「幾乎正常」。

De Luca提醒，孕婦毋須過分擔憂，即使不幸染疫、甚至感染胎兒，在大部分情況下都不會對孩子造成嚴重傷害。

當然我們不能閉上眼睛，然後說這永不可能發生。無論你是否懷孕，都應警惕社交距離和洗手，以減少感染風險。

更多相關報道，

【美國疫情】7個月大男嬰成美最年輕感染者 媽媽心痛籲留家避疫：病毒不是在開玩笑

【BB確診亡】美國首宗嬰兒死亡病例全球罕見 未滿1歲嬰染新冠肺炎病逝

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所 / 出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王明芳