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特朗普簽署《香港自治法案》 葉劉淑儀斥蠻橫無理

政治 15:12 2020/07/15

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

葉劉淑儀斥美方做法蠻橫無理。（馮漢柱攝）

就美國總統特朗普簽署《香港自治法案》及行政命令，取消香港特殊待遇，新民黨主席葉劉淑儀予以批評，認為美方做法「極為蠻橫無理」，蓄意打擊香港落實國安法，刻意扭曲香港憲制地位，相信中央及特區政府會有反制措施應對。

葉劉淑儀強調，香港是中國的一部分，中央有權通過法例保護香港的安全，不存在違反對一個「單獨的政治實體」單方面行事的現象。她又指出，美方制裁措施包括，對將來執行國安法的官員進行逮捕、拘留、囚禁等，批評美方有意恐嚇執行國安法官員，侵犯香港高度自治，形容有關做法是最離譜。

葉劉淑儀相信，有關措施會影響香港的國際地位及前往美國旅遊人士，但條文對中止兩地刑事司法互助有保留，對本港金融影響非常有限，亦不會影響本港聯繫匯率運作。

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記者：尹櫻霖

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