【外賣優惠】半島+帝京+瑰麗+麗思卡爾頓酒店　一文睇清多間酒店外賣優惠及餐單【附訂餐連結】

▲ 為大家介紹不同酒店的外賣優惠及餐單。 （圖片由酒店提供）

為對抗新冠肺炎疫情，政府於7月15日午夜實施限聚令及抗疫措施，大家每日下午6時至翌日5時不能堂食。大家下班後不想煮晚飯，也可以叫外賣，TOPick為大家整合不同酒店的餐單資訊及外賣優惠，不能外出晚餐，也可在家吃得豐富！

半島酒店

▲ （圖片由酒店提供）

香港半島酒店的外賣服務將提供可降解之外帶餐盒，如客人可自備紙袋提取餐點，並享有HK$20之餐飲禮遇。此外，客人可加配各式半島名釀配搭食物，選購兩瓶以上更可獲贈精美禮品。

大家可於每天的上午十一時至下午二時三十分及下午五時至九時享用這外賣優惠。

餐單詳情請【按此】

預訂電話：2696 6700

帝京酒店

▲ 不同的外賣餐盒。（圖片由酒店提供）

即日起至8月31日，客人於帝京酒店官網預訂中式外賣，可享8折優惠！如訂購滿HK$300或以上，更可享免費送遞服務（只限九龍區）。除了粵式小菜（金牌黑豚叉燒、帝京秘製海南雞），「粵點．飯麵」套餐包括手工點心及炒粉麵飯，每客HK$128，每款套餐均可以優惠價HK$68配綠色時蔬一份。

大家可於取貨日期或時間預早一小時三十分鐘或之前預訂，而自取外賣時段為每日中午十二時至晚上九時三十分。

外賣電話：2622 6161

餐單及預訂連結請【按此】

香港瑰麗酒店

香港瑰麗酒店的西班牙式美食市集Bayfare Social及Holt's Cafe推出了外賣餐單，並設有送遞服務，讓客人隨時隨地都能安在家中品嘗到五星級的盛宴。

外賣下單時間為中午12時至下午10時，九龍區外賣服務可經deliveroo訂購，香港島外賣服務則請致電5239 9218（Bayfare Social）或5239 9210（Holt's Cafe）。

詳情：【疫市優惠】香港瑰麗酒店推外賣美食 煙燻烤沙律+法式凍批直送家中【內附免運費攻略】

香港麗思卡爾頓酒店

▲ （圖片由酒店提供）

麗思卡爾頓酒店（Ritz-Carlton）的餐廳都推出外賣服務，包括「The Perfect Roast」、米芝蓮二星中餐廳天龍軒及一星意大利餐廳Tosca di Angelo等等，滿呱不同口味的客人。另外，外賣除了自取，也可加配送遞服務。

外賣詳情：【飲食速報】Ritz-Carlton推烤肉外賣餐單 美國特級肉眼扒+法式龍蝦湯直送府上【內附更多米芝蓮餐單】

更多外賣優惠資訊：

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責任編輯：王芷瑩