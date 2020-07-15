【新冠肺炎】17名患者情況危殆或嚴重　再多12人康復出院

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本港新冠肺炎疫情出現第三波爆發，衞生防護中心下午公布本港今日（15日）新增19宗確診個案，當中包括37宗本地感染個案，５宗屬輸入個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午公布疫情。

醫管局指，截至今日中午12時，12名病人康復出院，累計1241人出院，有423名確診者分別在13家公立醫院留醫，當中8名病人危殆（包括第595，1315，1338，1346，1350，1401，1428，1450個案）；９人情況嚴重（第1269，1322，1365，1439，1443，1463，1470，1472，1562宗個案）；其餘298名病人情況穩定。

劉家獻補充指，第595宗病人因肺部較差，而要一直使用人工肺以維持血液流量及血氧，情況「一時好，一時差」，一直清醒，惟肺部時有感染，「需用多點氧，故無法解除人工肺」

局方稱，截至今日早上9時，公立醫院負壓病牀數量為1186張，使用率62%；負壓病房639間，使用率72%。

劉家獻續指，醫管局會採納港大微生物學系講座教授袁國勇意見，將加強對入院病人篩查，尤其來自高風險地區人士，如居於護老院、慈雲山等，即使沒有呼吸道病徵亦會為其作病毒檢測，又強調目前醫管局每日可做約4000至5000個病毒檢測。

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責任編輯：鄧凱文