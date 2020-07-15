【限時優惠】Häagen-Dazs推鮮果雪糕優惠　於7-Eleven買迷你雪糕杯$45/2杯【附電子優惠券】

▲ Häagen-Dazs推出雪糕杯優惠！（圖片由Häagen-Dazs提供）

夏日的最好伴侶一定是雪糕了！Häagen-Dazs™️聯乘7-Eleven推出雪糕優惠，由即日起至7月21日購買指定口味迷你雪糕杯，可享$45／２杯優惠，平均每杯$22.5。

大家只需要使用電子優惠券，於7-Eleven便利店購買鮮果雪糕系列，即是士多啤梨、芒果及哈密瓜口味迷你雪糕杯，即可享$45兩杯優惠。

優惠只適用於香港7-Eleven店舖，瑪嘉烈醫院、淺水灣、迪欣湖、昂坪市集、亞洲國際博覽館、港鐵海洋公園站、香港西九龍站及港珠澳大橋香港站除外。

此外，早前7-Eleven再加推著數優惠，即日起至7月21日，WeChat Pay HK用戶掃描7-Eleven店內宣傳品的QR code即可獲1張$2現金券，單一淨消費滿HK$10即時使用。

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責任編輯：王芷瑩