【新冠肺炎】伊院內科病房104位病人職員已作病毒檢測　32人正等待結果其餘全陰性

▲ （曾耀輝攝）

本港新冠肺炎疫情出現第三波爆發，伊利沙伯醫院內科病房爆發小型群組感染，繼前日內科病房內出現一名92歲確診者，其同住病房內，包括住對面病床的7旬嫗及一名住近窗‵邊的64歲患癌女士亦於昨日確診，至今該病房已有3人先後染疫。醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今指已為同一病房42名病人及相關62位職員作病毒檢測。目前未有新增個案。

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劉家獻表示，目前該病房已暫停收新症，將會密切關注相關人士情況，而62位職員已作病毒檢測，其中30位為陰性，32位正等待結果，暫未有新增確診個案。

劉續指，第二位確診的77歲女病人因跌傷入院「行得唔係咁好」，與第三位確診的患癌64歲女士「身體較虛弱」，目前未掌握其病毒量。

昨日瑪嘉烈醫院一位83歲女病人確診，而其同一病格病人病毒檢測結果均為陰性。

此外，早前一位威爾斯醫院清潔工確診，而一起工作的137位同事已接受病毒檢測，其中123位為陰性，14位正等待結果。



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責任編輯：鄧凱文