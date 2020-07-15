  • 31°C
香港時間 : 2020715日 (週三) 18:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

為畢業生提供職業培訓　科技園推「明日創科領袖培訓計劃」

職場 16:34 2020/07/15

分享：

熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

近日科技園宣布推出「明日創科領袖培訓計劃」，首階段與11間園區科技公司合作，為畢業生提供職業培訓。

疫情加速科技行業發展，為培訓未來本地的創科領導人才，近日香港科技園公司宣布推出「明日創科領袖培訓計劃」，首階段與11間園區科技公司合作，為畢業生提供職業培訓，計劃現正接受申請。

是次計劃為「香港科技園創科學院」（HKSTP InnoAcademy）的全新重點項目，成功獲選人士將參與為期 26 個月的領袖培訓計劃，包括與合作的科技公司進行24個月全職科研工作，以及進行為期2個月的創科及領導才能培訓，另外可參與創科訓練營，與行業翹楚作商務交流等活動，接受全面的職業發展培訓。

計劃現已接受申請，第一階段將於9月中開始，截止報名日期為7月29日晚上12時前。申請要求方面，主修科學系、工程學系或其他相關學科，並於近2年內畢業的大學生均具備資格。獲聘人士將享有優厚的薪酬待遇，學士畢業生薪酬為25,000 元，碩士畢業生為30,000元，博士畢業生則可獲45,000 元，欲了解詳情及時間表，可到「香港科技園創科學院」網站瀏覽 。

首階段共有11間科學園公司參與計劃，包括 Cloud Light （雲暉科技）、Computime （金寶通）、Fano Labs （有光科技）、Huawei （華為）、Intact Financial、Lalamove、Lee's Pharmaceutical （李氏大藥廠）、Sanomics （善覓）、SenseTime （商湯科技）、TCL、UMEC （聯合微電子中心），每間公司將提供至少1個職位空缺。

責任編輯：李寶如

相關文章

【絕世筍工】馬來西亞床墊公司請睡覺專員　連續100日瞓8小時
16:57 2020/07/14
【絕世筍工】馬來西亞床墊公司請睡覺專員　連續100日瞓8小時
【感謝醫護】答謝醫護無私奉獻　英國NHS員工獲7天西班牙免費假期
19:31 2020/07/13
【感謝醫護】答謝醫護無私奉獻　英國NHS員工獲7天西班牙免費假期
【疫市搵工】疫情下自由職業湧現　電子商務、遊戲開發需求大
16:45 2020/07/10
【疫市搵工】疫情下自由職業湧現　電子商務、遊戲開發需求大
【種族平權】標普400唯一黑人女CEO　四年提高5成種族多樣性
18:43 2020/07/09
【種族平權】標普400唯一黑人女CEO　四年提高5成種族多樣性
畢業 薪酬待遇 疫情 大學 學士 香港科技園公司 科技行業 行業 工程 全職

最高瀏覽

【不倫戀】無視丈夫及小二兒子在家　40歲人妻與14歲中學生發生性關係
13:58 2020/07/14
【不倫戀】無視丈夫及小二兒子在家　40歲人妻與14歲中學生發生性關係
【新冠肺炎】深喉唾液測試準確度較高　一文睇9間醫療機構檢測收費及時間
18:00 2020/07/14
【新冠肺炎】深喉唾液測試準確度較高　一文睇9間醫療機構檢測收費及時間
【新冠肺炎】消息：本港今日新增約50宗確診及初步確診個案
今日 13:46
【新冠肺炎】消息：本港今日新增約50宗確診及初步確診個案