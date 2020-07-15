【齊人之福】擁39個老婆生94名子女　7旬翁盼再娶妻：上帝要我照顧很多人

▲ 76歲的Ziona雖已有39個老婆，但仍表示想繼續娶妻。

印度一名76歲男子Ziona Chana，自17歲起結婚，多年來陸續娶了39個老婆，現時膝下更有94名兒女和33個孫子，全家人口多達181人。而近日，他還表示想娶更多老婆，除了為享齊人之福，更希望能照顧更多孤苦無依的女人。

據外媒報道，於1944年出生的Ziona是基督教派Chanapáwl的領導人，他在17歲時與20歲的第一任妻子結婚，之後亦不斷迎娶新老婆，更試過在1年內娶了10個女人，現時39名老婆中有22個不到40歲。除了老婆，他還有94名子女、14個新抱和33個孫子，全家總人口181人。

居於4層高大樓

他早於2011年接受英國《太陽報》訪問時就表示，非常幸運成為這些女人的丈夫，

我覺得我是上帝一個特別的孩子，他給予我好多人去照顧。

Ziona一家居於4層高的大樓，他睡在獨立的大房間，妻子則按年齡分配住在不同宿舍，最年輕的離他最近，愈年長就住得愈遠，每晚跟哪名妻子睡覺，也有既定的「翻牌」機制，活像古代的皇帝。

靠信眾捐獻養家

他的第一任妻子是家務總管，會分配每名妻子打掃、洗衣、煮飯等工作。作為超龐大家庭，飲食上也不可小覤，他們一頓晚餐就要吃30隻雞、60公斤薯仔和100公斤米飯，因此他們家後院也種了很多蔬菜、並養了一些牲畜。Ziona表示他從其信眾接收捐獻，以維持家庭開支。

雖然Ziona已經76歲，但他仍沒有放棄尋找新老婆，他甚至會跑到美國找願意嫁給他的女人，並去附近的村莊找貧困婦女結婚，希望可以照顧更多無依無靠的女人。

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責任編輯：王俊賢